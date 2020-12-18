Meral hemşire koronaya yenik düştü
Samsun'da korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan hemşire hayatını kaybetti.
|18 Aralık 2020 22:06
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Samsun'da korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan hemşire hayatını kaybetti.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı hemşire Meral Arbağ için başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Dağlı, "Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli hemşiremiz Meral Arbağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" dedi.
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