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97 yaşında 9 günde koronayı yendi

Kilis'te 97 yaşındaki Nazlı Taşdemir, 9 günlük tedavisi sonucu korona virüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu.
 18 Aralık 2020 22:13
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Resmi kayıtlara göre 1923 doğumlu olan, esas yaşının 115 olduğu öğrenilen Nazlı Taşdemir, 9 gün önce rahatsızlanması üzerine Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan tahlillerinde korona virüse yakalandığı belirlenen Taşdemir, Kilis Devlet Hastanesinde yoğun tedavi sonrası iyileşerek, bugün taburcu oldu. Nazlı Taşdemir'in kızı Ayfer Doğan, "Biz yaşlılığa bağlı hastalık zan etmiştik. Yapılan testlerinde korona virüs olduğu belirlendi. 9 gündür tedavi görüyordu. Sabah doktoru virüsü yendi, taburcu ediyoruz dedi. Annem ez az 97 yaşındadır, belki de yüzden fazladır. Ben Gaziantep'te oturuyorum, anneme bakmak için geldik. Çocukları dışarıda ikamet ediyor" dedi.

Nazlı Taşdemir'in doktoru aynı zamanda Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Erkan Kurtaran yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Dünyanın can hıraç bir şekilde mücadele ettiği korona virüs pandemisinde maalesef acık kayıplarında yaşandığını ifade ederek, "Genci yaşlısı demeden, tüm hayatımız, tüm insanlık, bu pandemiden etkilendi. Bizim nesilir görüp göreceği en büyük hastalıkla karşı karşıyayız. Ancak bazen de bizim emeğimizin karşılığını net olarak gördüğümüz, yüz güldürücü, dramatik iyileşmelerde gördük, bu süreçte, son olayda Nazlı Taşdemir, kayıtlara yaşı 97 geçen olup, bilenen yaşı 100'ün üzerindedir. Şifa ile Nazlı Taşdemir'i taburcu etme imkanına eriştik. Şükürler olsun böyle dramatik bir şekilde hızlı bir şekilde düzelmesi bizleri hekim olarak, insan olarak, sağlık çalışanları olarak inanılmaz, tatmin ve motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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