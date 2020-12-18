1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BM'den çağrı: Türkiye'nin yükünü paylaşın!

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı." dedi. Vitorino ayrıca Türkiye'nin mülteci yükünün paylaşılması çağrısında bulundu.
 18 Aralık 2020 22:32
+Aa- Yazdır
BM'den çağrı: Türkiye'nin yükünü paylaşın!

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla IOM Direktörü Vitorino da katıldı.

Ghebreyesus, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısını örnek gösterdi.

Ghebreyesus, dünya genelinde sağlık çalışanlarının çoğunun küresel sağlık çalışanlarının yüzde 70'ni oluşturan kadın göçmenlerden oluştuğunu söyledi.

Bu göçmen sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadeledeki rolüne değinen Ghebreyesus, "İlk Kovid-19 aşısını geliştirip onaylatan ve kullanıma sunan şirketi kuranlar Türk göçmenlerdi ve ardından İngiltere'de bu aşının ilk dozunu uygulayan Filipinler'den bir hemşireydi." dedi.

- "Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın" çağrısı

Vitorino, AA muhabirinin, "BM resmi makamlarına göre, Türkiye 3,6 milyonu Suriyeli ve 370 bini farklı milletlerden olmak üzere milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bugün, Avrupa ve Batılı zengin ülkelere, Türkiye'nin yükünü paylaşmaları veya sınırlarını göçmenlere açma çağrınız olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, kesinlikle uluslarası toplumun yüksek sayıda mülteciye, göçmene ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere destek vererek sorumlululuğu paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bugün sizin için güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı."

Göçmen ve mülteci kamplarında en büyük endişeleri olan Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının, bu kampların bulunduğu ülkelerden dahi düşük olduğuna dikkati çeken Vitorino, buna rağmen kamplarda Kovid-19 aşılarının yapılması gerektiğini vurguladı.

IOM, DSÖ ve diğer BM kuruluşlarının pandemi sürecinde dünya genelindeki kamplardaki mülteci ve sığınmacılar ile onlara ev sahipliği yapan ülkelere tıbbi destek sağladıklarını ve taramadan geçirdiklerini belirten Vitorino, ayrıca 2021 başında kamplarda aşı çalışmalarına başlayacakları bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti
19 Aralık 2020 10:07		 Ukraynalı Bakan: Türk SİHA'ları en etkili modern silah
19 Aralık 2020 10:02
FDA, Moderna aşısının kullanımına onay verdi
19 Aralık 2020 07:05		 ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu
18 Aralık 2020 21:33
Koronaya yakalanan Macron'un katıldığı yemeğe suç duyurusu
18 Aralık 2020 21:16		 Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç yeni tedbirler aldı
18 Aralık 2020 20:25
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12		 'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu
18 Aralık 2020 09:31
İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!
18 Aralık 2020 08:24		 Moderna açısı için bugün onay verilecek
18 Aralık 2020 02:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alexander Graham Bell 3
spagetti western 2
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 1
idal 1
izzet altınmeşe 2
milli piyango haramdır 5
tv karşısında uyuyakalmak 4
18.12.2020 galatasaray'a verilen penaltı 4
beni bağlamaz 1
insan 2
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam