Polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin (46), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|18 Aralık 2020 22:44
|+Aa- Yazdır
Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin (46), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
25 gün önce korona virüs testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 gün önce durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Gültekin, yaşam mücadelesini kaybetti.
Eşi sağlık çalışanı olan 2 çocuk babası Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, son yolculuğuna memleketi Samsun'da uğurlanacak.
Gültekin'in cenazesine Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Günsür'ün de katılacağı öğrenildi.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti
19 Aralık 2020 12:54
|Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
19 Aralık 2020 12:25
|Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı
19 Aralık 2020 12:22
|Cezaevi önündeki çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı
19 Aralık 2020 10:42
|Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor
19 Aralık 2020 10:30
|Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
19 Aralık 2020 10:06
|Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor
19 Aralık 2020 09:12
|Filyasyon ekibine pasta börek daveti
19 Aralık 2020 09:11
|Virüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
19 Aralık 2020 09:02
|Boru hatlarına deprem sensörü
19 Aralık 2020 06:50