Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Kurulan oyunları birer birer bozarız

Oktay, 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki son gün görüşmelerinde hükümet adına söz aldı.

Bütçe ve kesin hesabı, bütçenin dayanak ve hedeflerine ilişkin detayları, yürütme organını temsilen hem komisyonda hem de Genel Kurulda en şeffaf şekilde paylaştıklarını belirten Oktay, milletvekilleri tarafından yöneltilen soruları hassasiyetle cevapladıklarını söyledi.

Bütçe görüşmeleri boyunca kimi zaman defaten tekrar edilen, defaten cevap verilen, cevabı gün gibi ortada olmasına rağmen bir türlü anlaşılmak istenmeyen konularla karşılaştıklarını dile getiren Oktay, bazen Genel Kuruldaki tartışmaların Genel Kurul dışına taşındığına ve kişiselleştirildiğine de şahit olduklarını ifade etti.

Oktay, "Hatta seviyeyi de son derece düşürerek, hadsiz şekilde Cumhurbaşkanımıza, şahsıma ve bakanlarımıza karşı itibar suikastı çabalarına girişenler oldu. Ben aynı seviyede hadsiz bir dil tabii ki kullanmayacağım. Herkes kendine yakışanı yapar ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim: Diktatör Franko'nun Türkiye'deki temsilcileri, Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Önce şunu netleştirelim; Franko'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir, milletin adamıdır. Yetkisini ve gücünü milletinden alır. Allah'a güvenir, milletiyle birliktedir, başkasına ihtiyaç duymaz. Hiçbir vesayete bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da vermez ve vermeyiz." diye konuştu.

Bazı milletvekillerinin, millet için son derece önemli hususları gündeme taşıdığını, bunların notunu aldıklarını ve millet için takipçisi olacaklarını söylediklerini anımsatan Oktay, doğru bilinen yanlışları düzelttiklerini, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için bütçenin program bütçe sistemi ile nasıl daha verimli bir hale getirildiğini anlattıklarını ifade etti.

Oktay, "Ana hatlarıyla 2021 bütçesinin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak yeni yapısal reform çalışmalarımızı ve Cumhur İttifakı olarak milli mutabakat zemininde yansıtmaya devam edeceğimiz ilerleme vizyonumuzu ortaya koyduk." dedi.

21 Ekim'den bu yana devam eden bütçe görüşmeleri sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha net hale getirdiği erkler arası denge ve denetleme mekanizmalarından birisi olduğunu vurgulayan Oktay, "Bütçe görüşmelerinde milletimize hesap veriyor, aynı zamanda yürütme olarak yol haritamızı vatandaşlarımızla, sizlerle paylaşıyoruz. Hem şahsım hem de bakan arkadaşlarımız, 'Geçtiğimiz yıl ne yaptık?' ve '2021 bütçesini hangi doğrultuda kullanacağız?' sorularına kapsamlı şekilde cevaplar verdik. Biz anlattıkça aynı sorular tekrar tekrar yeniden soruldu." ifadelerini kullandı.

Çoğunlukla cevaplara kulaklarını tıkayarak ve gerçekleri görmezden gelerek milleti yanıltmaya çalışanlar olduğunu anlatan Fuat Oktay, "Kamu özel iş birliği' dediniz, anlattık; 'Tank Paleti Fabrikası' dediniz, açıkladık; Katar'dan gelen yatırımı eleştirdiniz, yine tane tane ifade ettik; 'tek adam' dediniz, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işlemiyor.' dediniz, bunu da yine defalarca anlattık, izah ettik. Biz, sizin amacınızın üzüm yemek olmadığını biliyoruz zaten, bağcıyı dövmeye meraklısınız. Bunu iyi biliyoruz. 'Komşuda düğün var, çağırırlarsa gitmeyek; çağırmazlarsa küsek.' diyorsunuz anladığımız kadarıyla. Küsseniz de millete birlik, beraberlik içinde hizmet etme davetimize icabet etmeseniz de biz yolumuzdan dönmeyiz." diye konuştu.

İki ayda tamamlanan projeler

Oktay, bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda başladığı günden itibaren hükümet olarak yaptıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bütçe görüşmeleri sırasında bir taraftan Kovid ile mücadele ederken, diğer taraftan Cumhurbaşkanımız liderliğinde hizmete aldığımız yeni yatırımlarımızdan yine sadece birkaçını sayacağım:

Kars ile Erzurum arası Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu'nu tamamlayıp açılışını yaptık. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni tamamlayıp açtık. Tekirdağ Şehir Hastanemizle birlikte toplam şehir hastanesi sayımız 13'e ulaştı. Malatya ve Kocaeli'de eğitim, sağlık, altyapı ve sanayide pek çok yatırımı içeren toplu açılışlar; Kahramanmaraş-Göksun yolu açılışı; yerli ve milli teknolojilerimizin tasarım ve üretim altyapısını güçlendirecek ASELSAN Teknoloji Tesisleri açılışları. Bu arada Konya'da bulunan ASELSAN Konya Silah Sistemleri fabrikası da dün itibarıyla üretime başladı. Konya sanayisine ve ülkemize hayırlı olsun. İlk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bu motorları nasıl ihraç ettiğimizi göreceksiniz. Kim bize hangi yaptırımı uygularsa uygulasın hiçbir etkisinin olmadığını da göreceksiniz. Üzüleceksiniz belki ama biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."

Yaptırımlara aldırmadan ASELSAN ve ROKETSAN'la ilk yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR A+'yı geliştirdiklerini anlatan Oktay, "Ne oldu? Vermemişlerdi kritik bir parçasını, geliştirdik ve yaptık. Bundan sonra da öyle olacak. Ülkemizin çıtasını uzaya çıkaran ve artık uzayda var olmamızı sağlayacak Milli Uzay Programı yol haritamızı hazırladık ve uygulamaya alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu programı çok yakında milletimizle paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Samsun-Sivas demir yolu alt ve üstyapı yenileme projesini de yine bu dönemde tamamladıklarını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Samsun iyi bilir bizim eser siyasetimizi. Karadeniz'den geçiyorum Akdeniz'e. Bir milli dava addederek daima yanında olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiyorum. Kıbrıs Türkü'ne şifa olacak Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ni 45 günde tamamladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız adaya giderek açılışını bizzat gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu tamamlayıp açılışını yine bu dönemde gerçekleştirdik.

Bunlar iki aylık süre içinde tamamladığımız projelerden sadece birkaçı. Yine bu süre içinde esnafımızı, turizmcilerimizi, işverenlerimizi yalnız bırakmadık. Salgınla mücadele kapsamında sağladığımız mali destekleri genişlettik ve halihazırda uyguladığımız KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık."

Oktay, yurt içinde ve dışında terörle mücadeleyi tavizsiz ve kesintisiz şekilde sürdürdüklerini, can Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zaferi tüm imkanlarıyla desteklediklerini belirterek, "Bu saydıklarımdan çok daha fazlası da var ama vaktimiz kısıtlı olduğundan ancak bir kaçını sayabildim." dedi.

"Hani burada yerlere kağıt ruloları seriyordunuz ya, öncülük ettiğimiz dijital dönüşümden de nasibinizi almadığınızı gördük." ifadesini kullanan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hala kağıtlarla uğraştığınızı da gördük. Biz, sadece bu iki ayda yaptıklarımızı sizin o kağıtlarınıza yazsak, döksek, buradan sadece sizin sıralarına ulaşmaz, ta Fizan'a yol olur.

Ayrıca görüyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında, pek çok farklı alanda yatırımı eş zamanlı yürütüyor; peş peşe vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettikleri gibi: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Laf üretenle eser üreteni milletimiz ayırmasını bilir ve ayırıyor da zaten. Siz konuşmaya devam edin, biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."

"Sahip olduğumuz kalkınma iradesine güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçenin ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini ve devletin gücünü daha da yükseğe taşıyacak içeriğe sahip olduğunu belirterek, bütçenin, 2021'de kalkınma hedefleri, istikrarı ve ülke refahını artırma gayretlerinin temel dayanağı olacağını dile getirdi.

Oktay, "Biz bütçemize, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kamudaki işleyişe kazandırdığı dinamizme ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde sahip olduğumuz kalkınma iradesine güveniyoruz." dedi.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında değer üreten sanayicilere, salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına ve milli teknolojide ülkeye çağ atlatan mühendislere güvendiklerini söyleyen Oktay, çiftçiye, esnafa, gençlere, kadınlara, işçiye, bilim insanlarına, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere milletin her ferdine güvendiklerini vurguladı.

Milletin de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yükselteceğine güvendiğini ve inandığını ifade eden Oktay, "19. kez bütçe yapma yetkisinin milletimiz tarafından bize verilmiş olması da bunun bir göstergesidir. Bu güveni geçmişte boşa çıkarmadık, bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya ve sanayiden ekonomiye kadar her alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, somut ve dinamik politikaları bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.