Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
Kocaeli'de, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Fındık (53), koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından alkışlarla taburcu oldu.
|19 Aralık 2020 00:18
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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Fındık, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.
Fındık daha sonra görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. 14 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenen Fındık, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Bir süre evinde dinlenecek olan Orhan Fındık, tekrar görevine dönecek.
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