Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi, 31 Mart 2021'e ertelendi.
|19 Aralık 2020 02:32
|+Aa- Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi, 31 Mart 2021'e ertelendi.
Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin "31 Aralık 2020" olan yürürlük tarihi "31 Mart 2021" olarak değiştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
19 Aralık 2020 12:05
|MHP'li vekil: 600 milletvekilinden 390'ı obez
19 Aralık 2020 09:17
|Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
19 Aralık 2020 02:30
|Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yılın kişisi seçti
19 Aralık 2020 01:10
|Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
19 Aralık 2020 00:19
|2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
19 Aralık 2020 00:10
|19 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Aralık 2020 00:02
|Türkiye'den Belçika'ya 'Karabağ' uyarısı: Gerçeklerle bağdaşmamaktadır
18 Aralık 2020 23:54
|Valilik'ten çok önemli HES uyarısı: 11 Ocak'ta kapatılacak
18 Aralık 2020 23:52
|Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Kurulan oyunları birer birer bozarız
18 Aralık 2020 23:50