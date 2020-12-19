'Dur' ihtarına uymadı: Polise çarpıp kaçtı
|19 Aralık 2020 03:53
|+Aa- Yazdır
Olay, gece saatlerinde Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hamdi Başıbozuk yönetimindeki 06 BZA 605 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Başıbozuk, otomobille polis memuru Turgut A.'ya çarpıp, kaçmaya başladı.
Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, otomobili Kırıkkale Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Kayıplara karışan sürücü Hamdi Başıbozuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Turgut A.'nın ise ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
19 Aralık 2020 12:33
|Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
19 Aralık 2020 12:10
|8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi
19 Aralık 2020 11:54
|Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
19 Aralık 2020 11:50
|Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek
19 Aralık 2020 11:39
|Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz
19 Aralık 2020 10:59
|İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası: Takıntılı bir sapık olduğunu anladım
19 Aralık 2020 10:12
|Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıktı. 10 bin TL ceza yedi
19 Aralık 2020 10:10
|İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı
19 Aralık 2020 09:39
|'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlıkçıyı tehdit edip, tekme- tokat dövdüler
19 Aralık 2020 09:00