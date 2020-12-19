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700 yıllık Mevlevi geleneği tahrif edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da Şeb-i Arus etkinliği düzenledi. Ancak 700 yıllık gelenek tahrif edilerek kadın-erkek karışık sema yaptı. Klasik Türk Müziği Sanatçısı Neyzen Ender Doğan, "Kadın-erkek sema hiç yok hiçbir zaman da onaylanamaz" diyerek tepki gösterdi.
 19 Aralık 2020 06:15
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700 yıllık Mevlevi geleneği tahrif edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlana'nın 747. vuslat yıldönümü dolayısıyla önceki gün skandal bir Şeb-i Arus töreni düzenledi. Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı (EMAV) 'nın gerçekleştirdiği tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan etkinlikte 700 yıllık Mevlevilik gelenekleri yerle bir edildi. Mevlevi ayini olarak bilinen zikir, kadın ve erkek semazenler tarafından aynı anda birlikte icra edildi. Programda Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil, usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinliğe birçok kişi büyük tepki gösterdi.

GELENEĞE AYKIRI

Değiştirilen geleneklerin zamanla yozlaşarak yok olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ubeydullah Sekizli, "İslam'da hiçbir şekilde böyle kadın erkek beraber ibadet edemez. Mevlevilik geleneğinde de bazı kurallar var. Kadınlar kendi aralarında Sema edebilir. Memlekette 50 tane sema ekibi varken neden o tercih edilmiş bilmiyorum. EMAV'da kadınlı erkekli sema yapıyorlar ayini Türkçe okuyorlar. Mevlevilikte böyle bir gelenek kesinlikle yok. Görülmemiş bir durum. Türkçe ayinler var ama baştan sona Türkçeleştirilen ayinler yok. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inden etkilenilir genelde. O da Farsça zaten. Bu durum tamamen geleneğe aykırı" dedi.

TÜRKÇE EZAN OKUTAN ZİHNİYET

Tasavvufun siyasete alet edildiğini söyleyen Sekizli, "Bu partilerin Türkçe konusundaki kafasını biliyoruz. Türkçe ezan okutan bir zihniyet. Gelenekte bazı kurallarımız var Arapça ve Farsça birisi din diğeri sanat dilimiz. Türkçeleştirmek bizi bir yere götürmez. Üçü de bir medeniyetin dilidir. Bu dilin üzerinden siyaset yapmak güzel değil. Bu kafalar Mevleviliğe zarar verir" şeklinde konuştu.

DOĞRU DEĞİLDİR

Klasik Türk Müziği Sanatçısı Neyzen Ender Doğan, Sema törenlerinin kadın erkek karışık olmasının hiçbir gelenekte olmadığını vurgulayarak, "Gelenek içerisinde Cumhuriyet sonrasında bazı gruplar olmuştur ama bu gruplar gerek inanç noktasında gerek tasavvufi noktasında gerekse tarikat adabı noktasında ana çizginin uzağında bulunmuştur. Kadın erkek sema işi hiç yok hiçbir zamanda onaylanamaz. Rahmetli Emin ışık hocamıza sorduğumuzda kesinlikle bunun doğru olmadığını söylemişti" dedi.

BİLİNÇLİ FİTNE HAREKETİ

Türkçe ezan döneminden beri böyle bir durumun asla olmadığını kaydeden Doğan, "Kuran'ın Türkçe okunması olayı da tamamen siyasal bir bayrak açmadır. Bilinçli olarak bir fitne hareketinin başlatıldığını düşünüyorum. Bu tek partili dönemin o zihniyetin böyle bir hortlamasına ve tekrar ortaya çıkmasına yönelik deneme olarak görüyorum. Ya birileri tarafından destekleniyorlar ya da fütursuzca iş yapıyorlar" diye konuştu.

Valilik işlem başlatmalı

Kültürel mirasın tahrip edildiğini belirten Kültür Bakanlığı sanatçısı Neyzen Hakan Alvan da, "Bundan birkaç yıl önce İçişleri Bakanlığı Valiliğe genelge gönderdi. Genelgede Mevlana kültürü içerisinde oluşan değerle ilgili bir format belirlendi. Bu formatın bozulmaması, Mevlevi sema gösterisinin uygun olmadığı yerde yapılmaması kuralı çıktı. Bu töreni yapanların Valilik tarafından ikaz edilmesi gerekiyor" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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