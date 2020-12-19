Selçuk Bayraktar: Karabağ zaferini şehitlerimiz kazandırdı
|19 Aralık 2020 06:40
|+Aa- Yazdır
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren World Net Summit'de açıklamalarda bulundu.
Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, "Karabağ'daki zafer sadece teknoloji ile elde edilmedi. Zaferin asıl sebebi şehitlerimizdir. Teknoloji sadece bir araçtır. Bu nedenle askerlerimizi yetiştiren Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum, şehitlerin ruhları şad olsun" dedi.
Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacak
Selçuk Bayraktar, zirvede Türkiye'nin İHA/SİHA sistemleri hakkında da bilgiler verdi. Türkiye'yi, taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın 4 ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA'ya ilişkin yeni detaylar paylaşan Bayraktar, Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacağını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti
19 Aralık 2020 12:54
|Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
19 Aralık 2020 12:25
|Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı
19 Aralık 2020 12:22
|Cezaevi önündeki çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı
19 Aralık 2020 10:42
|Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor
19 Aralık 2020 10:30
|Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
19 Aralık 2020 10:06
|Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor
19 Aralık 2020 09:12
|Filyasyon ekibine pasta börek daveti
19 Aralık 2020 09:11
|Virüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
19 Aralık 2020 09:02
|Boru hatlarına deprem sensörü
19 Aralık 2020 06:50