Selçuk Bayraktar: Karabağ zaferini şehitlerimiz kazandırdı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren World Net Summit'de açıklamalarda bulundu.

Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, "Karabağ'daki zafer sadece teknoloji ile elde edilmedi. Zaferin asıl sebebi şehitlerimizdir. Teknoloji sadece bir araçtır. Bu nedenle askerlerimizi yetiştiren Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum, şehitlerin ruhları şad olsun" dedi.

Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacak

Selçuk Bayraktar, zirvede Türkiye'nin İHA/SİHA sistemleri hakkında da bilgiler verdi. Türkiye'yi, taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın 4 ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA'ya ilişkin yeni detaylar paylaşan Bayraktar, Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacağını söyledi.