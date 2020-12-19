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İstanbul trafiğine anjiyo

İstanbul ulaştırma projeleri ile rahat bir nefes alıyor. Kent içi raylı sistem şebekesinin önemli bir kısmını Ulaştırma Bakanlığı üstlenirken Kuzey Marmara Otoyolu'yla da transit ve yük trafiği şehir merkezinden uzaklaştırıldı. Dokuz şehri kapsayan Marmara Otoyol Ringi'nin son halkası 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise çalışmalar sürüyor
 19 Aralık 2020 07:45
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İstanbul trafiğine anjiyo

İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı son 18 yılda katlanarak artarken bu süreçte yapılan köprü, tünel, ve bölünmüş yollarla trafik rahatlatıldı. Alternatif yolların şehir trafiğini bir nebze ferahlattığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının grafiklerinde de görüldü.

İstanbul'un şehir içi raylı sistem şebekesinin önemli bir kısmını Ulaştırma Bakanlığı üstlenirken 81,4 kilometrelik raylı sistem yatırıma açıldı. Halen 91 kilometrelik yatırım ise sürüyor. Marmaray ve banliyö hatlarının iyileştirilmesi, Levent-Hisarüstü mini metrosu, Bakırköy-Kirazlı metrosu, Sabiha Gökçen-Kaynarca metrosu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Çamlıca metrosu ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metrosunda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLETİLDİ

Marmara Otoyol Ringi de Bakanlığın öncelikleri arasında yer alıyor. Marmara Otoyol Ringi'yle etkileşim halinde olan dokuz şehir bulunuyor. Bu şehirler, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. Bu bölgenin Türkiye ihracatının yüzde 75'ini, gayrisafi yıllık yurt içi hasılanın ise yüzde 65'ini karşılıyor. Bu bölgede hem megakentin yoğun trafiğini rahatlatacak otoyol projeleriyle hem de iki kıta arasındaki alternatifi sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bölgesel bir çevre yolu oluşturulmuş olacak. Avrasya Tüneli Projesi, Marmaray'dan sonra İstanbul Boğazı'na deniz altında yapılan ikinci geçiş olurken tünelle Kazlıçeşme-Göztepe arası seyahat süresi yüz dakikadan on beş dakikaya indirildi. Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 50 milyona ulaştı.

İSTANBUL-İZMİR ARASI 3.5 SAATE İNDİ

Marmara'daki otoyol ringinin bir diğer parçası olan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'yla da transit ve yük trafiği İstanbul şehir merkezinden bir nebze daha uzaklaştırıldı. Bu ringin önemli projelerinden bir diğeriyse 426 kilometre uzunluğunda, üzerinde Osmangazi Köprüsü'nün de yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun tamamı 2019 yılı içerisinde hizmete sunulmuştu. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul-İzmir arası 100 kilometre kısaldı ve ulaşım sekiz buçuk saatten 3,5 saate indi. Yapılan tespitlere göre, bu otoyol gerçekleşmemiş olsaydı devlet yolu güzergahı kapasitesini doldurduğundan trafik akımı kesintileri hariç seyahat hızı 40 kilometre/saatin altına düşecekti. Aynı zamanda seyahat süresi ise 8,5 saat düzeyinden 12 saate çıkacaktı.

ÇEVRE YOLLARI YAYGINLAŞTI

Öte yandan, çevre yolları konusunda da son yıllarda önemli adımlar atılıyor. Çevre yollarının son 18 yılda bin 531 kilometrelik kesimi tamamlandı. 874 kilometrede de çalışmalar devam ederken, 998 kilometrelik kesimde ise planlama aşaması sürüyor. 2003 öncesi 50 kilometre olan toplam kara yolu tünel uzunluğunu ise yapılan 504 kilometreyle 10 kat arttı. Yine, 2003 öncesi 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 369 kilometre yani yüzde 119 artmış oldu.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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