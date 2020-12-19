Karşılıksız çekler pandemide dip yaptı

Faktoring sektöründe faaliyet gösteren Tam Finans'ın CEO'su Hakan Karamanlı "Koronavirüse rağmen ödemeler, tarihin en iyi seviyesinde. İşletmeler, salgının etkisiyle özellikle nisanda çok fazla çek yazarak ödemeleri finanse etmeye çalıştı. Bizim de bu dönemde gözlemlediğimiz kadarıyla batan firma sayısı çok az. Çekini ödemeyen tekil kullanıcı sayısı tarihi dip seviyesinde... Mesela geçen ay bizde yüzde 9 oranındaydı" dedi.

25 farklı kentte 38 şubesi, 3,1 milyar TL cirosu ve 1,2 milyar TL aktif büyüklüğüyle sektörün önemli oyuncularından olduklarını vurgulayan Hakan Karamanlı, işletmelere mikro krediler yoluyla destek verdiklerini söyledi. Karamanlı "Sekiz yıl önce 'Tam Faktoring' adıyla kurulan şirketimiz, yoluna 'Tam Finans' olarak devam edecek. Bu yılı yüzde 25 büyüme ile kapatacağız. Ancak 2021 daha sıkıntılı olabilir. Çünkü parasal sıklaştırılmadan bahsediliyor. Yine de biz daha fazla finansal destek için çabalayacağız" diye konuştu. Yıllık 110 bin adet işleme imza attıklarını dile getiren Karamanlı; her dakika bir işlem yaptıklarını, işlemlerin yüzde 75'inin ise robot yazılımlar tarafından, insan eli değmeden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ömer Temür