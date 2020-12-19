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Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı

Adana'da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
 19 Aralık 2020 08:13
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, mazbatası mart ayında iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu zanlıları gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 23 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

- Başsavcılıktan açıklama

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddialarıyla 23 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Zanlıları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ceyhan Belediye Başkanının talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliler hakkında 5 Şubat'ta iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındığı, soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kolluk güçlerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından bugün eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
İhlas Haber Ajansı
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