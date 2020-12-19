Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
|19 Aralık 2020 08:13
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, mazbatası mart ayında iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu zanlıları gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 23 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.
- Başsavcılıktan açıklama
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddialarıyla 23 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Zanlıları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ceyhan Belediye Başkanının talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliler hakkında 5 Şubat'ta iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındığı, soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kolluk güçlerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından bugün eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kocaeli'de kamuyu zarara uğratan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı
28 Kasım 2020 14:14
|Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
24 Kasım 2020 11:45
|Kamuyu zarar uğratan 70 şüpheliye 13 ilde operasyon
24 Kasım 2020 09:13
|Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
23 Kasım 2020 10:01
|Belediye Başkanı, 'huzur hakkı'nı bağış olarak göstermiş
21 Kasım 2020 11:40
|'İBB, litresi 15 TL olan dezenfektanı 5 katı fiyatla aldı'
20 Kasım 2020 13:44
|Rüşvet şebekesi 6 ay önce izlemeye alınmış
04 Kasım 2020 07:45
|8 ilde rüşvet operasyonu: 14'ü kamu çalışanı 83 gözaltı
03 Kasım 2020 09:12
|600 bin lira rüşvet talep eden mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı
23 Ekim 2020 13:38
|3 ilde 'yemek ihalesi' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı
20 Ekim 2020 19:53