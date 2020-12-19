Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz / Mithat Yurdakul'un haberine göre: Kovid-19 salgın sürecinde ön saflarda mücadele eden ve yüzlerce üyesini kaybeden sağlık çalışanlarının Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için verdikleri mücadele sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelgeyle Kovid-19'un meslek hastalığı olarak sayılması taleplerini şartlı olarak kabul etti. Sağlık Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesindeki "meslek hastalığı" ve 47. maddesindeki "vazife mallüllüğü" düzenlemesine atıfta bulunularak şunlar kaydedildi:

"Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'Meslek Hastalığı' ile 'Vazife Malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Kovid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu'nca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir."

Başvurular SGK'ya

Düzenlemeyle ilgili başvuruların il/ilçe sağlık müdürü ile başhekimlere yapılacağı ve il sağlık müdürü tarafından onaylanacağı ifade edilen genelgede, bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan memurlara ilişkin onaylanmış başvuruların bakanlık aracılığıyla SGK'ya gönderileceği kaydedildi. Genelgede, "Değişik statüdeki diğer çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular, il sağlık müdürülükleri aracılığıyla SGK il müdürlüklerine gönderilecektir. Üniversitelere bağlı kuruluşlarda çalışanların başvuruları üniversiteler tarafından alındıktan sonra ilgisine göre SGK Başkanlığı'na ya da il müdürlüğüne yapılacaktır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvurlar alındıktan sonra SGK il müdürlüğüne yapılacak" dendi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, SGK'nin de bütün başvuruları geçerli sayarak, sağlık çalışanlarına gerekli hakları verme yaklaşımında olduğunun ifade edildiğini kaydetti. Yaşamını yitirenler için mallüllük haklarının belli olduğunu belirten Kahveci, çalışamayacak durumdakiler için ise iş göremezlik oranlarının etkili olduğunu ifade ederek, buradaki belirsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi. Düzenlemeye göre, hayatını kaybeden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının vazife malüllüğü, özelde çalışan personelin ise iş kazası kapsamında değerlendirileceğini belirten Kahveci, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılmasıyla ilgili taleplere ise henüz bir karşılık gelmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası "Vazife malulu sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malulu/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak" açıklaması yapmıştı. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da TBMM'de yaptığı konuşmada sorular üzerine şunları söylemişti: "Meslek hastalığı, bedensel veya ruhsal olarak zarara uğramasıdır. Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse meslek hastalığı kapsamında oluyor, memursa da vazife malulü kapsamında oluyor. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. SGK'ya gidiyor, şartları ve illiyet bağı kurulursa 4A veya 4C oluşuna göre sağlık çalışanımız vazife malulü ya da meslek hastalığı oluyor."

Üç sağlık emekçisi daha korona kurbanı

Koronavirüs salgınıyla en önde boğuşan sağlık çalışanlarından acı haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da çalışan Eczacı Ömer Abacı, İzmit Özel Cihan Hastanesi personellerinden İsmail Kenar (61) ve Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık işçisi Menderes Semercioğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de sosyal medya hesabından hayatını kaybeden sağlık emekçileri için taziye mesajı yayımladı.