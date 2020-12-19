1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapan Yusuf İzzet Demircan (52), Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.
 19 Aralık 2020 09:02
+Aa- Yazdır
Virüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir

Şiddetli öksürük nedeniyle boğulma hissi yaşadığını kaydeden Demircan, "Kendi aramızda da iletişim en aza indirmeniz gerekiyor alışveriş anlamında. Bir para olabilir, oturduğunuz yerdeki bir peçete olabilir, bir kürdan olabilir. Bunlarla bile bulaşma her halükarda olabilir. Çünkü nereden ne geleceğini kimse bilemiyor" dedi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapan Yusuf İzzet Demircan'ın geçen ay görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evde tedavi gören Uzm. Dr. Yusuf İzzet Demircan, daha sonra görev yaptığı hastanenin Covid servisinde tedaviye alındı. Hastalığı dolu dolu yaşadığı ifade eden Demircan, yoğun bakımda kalmamasına karşın şiddetli öksürük, uykusuzluk ve iştahsızlık nedeniyle 5 kilo verdiğini söyledi.

Koronavirüs tedavisi sırasında yaşadıklarını anlatan Demircan, "Covid-19 servislerinde belli bir süre çalıştım. Ateş ve öksürük başladığında hemen test yaptırdım. Pozitif çıkınca filyasyon ekibiyle aile hekimi olan eşim ve çocuklarımla ilgili süreç başladı.

Covid-19 olduktan sonra bayağı güçlükler çektik. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek zorundasınız. Çünkü koronavirüsün kime nasıl bir etki göstereceği belli değil. Yoğum bakımda kalmadım ama koronavirüs sıkıntılarını dolu dolu yaşadım. Bu zamanlarda yaşadığım en büyük problemimim uykusuzluk ve iştahsızlık oldu. Bu süreçte 4- 5 kilo verdim. Kesinlikle bir şey içemiyor ve yiyemiyorsunuz. Gece uyku problemi en büyük olanı. Yattığınız zaman 15 dakika uyuyorsunuz, sanki 2 saat uyumuş gibi sabah olmak bilmiyor. Psikoloji de etkilenmeye başlıyor" dedi.

'ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜKTEN BOĞULMA HİSSİ YAŞADIM'

Şiddetli öksürük nedeniyle hastanede yakınlarıyla telefonda bile konuşamaz hale geldiğini belirten Demircan, "İştahsızlıkla birlikte halsizlik ve yorgunluk da oluyor. Daha sonra bende aşırı bir öksürük başladı. Öksürükten dolayı akrabalarım aradığında kesinlikle konuşamıyordum. Aşırı öksürükten bir boğulma hissi gelmeye başladı. O yüzden telefonla konuşmayı bırakıp mesajlaşmaya başladık. Hastaneye yattıktan sonra virüsün akciğere sirayet ettiği de tespit edildi" şeklinde konuştu.

'PARA, PEÇETE VE KÜRDANDAN BİLE BULAŞIR'

Yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek görevine dönen Uzm. Dr. Yusuf İzzet Demircan, özellikle kapalı mekanlarda 15 dakikadan fazla kalınmaması gerektiğini, koronavirüsün para, peçete ve kürdandan bile bulaşabileceğini söyledi. Koronavirüsten korunmak için uyarılarda bulunan Demircan şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur ki dışarı da aman dikkat edin. Çünkü çok yakın temasta olan insanlar birbirlerini zaten koruyor. İş yerlerinde yine maske, mesafe ve hijyenin çok şekilde herkes farkında. Tüm olay dışarısı, dışarıda kimden ne geleceğini bilemiyorsun. Onun için gittiğiniz tüm yerlerde muhakkak, mesafeyi korumak gerekiyor. Oturma sürenizi bile 15 dakikadan daha fazla tutmamak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı rehberlerinin neresine bakarsanız bakın süreç genelde 15 dakikanın üzerinde olduğunda pozitifleşme riski daha fazla. Kendi aranda da iletişim en aza indirmeniz gerekiyor alışveriş anlamında. Bir para olabilir, oturduğunuz yerdeki bir peçete olabilir, bir kürdan olabilir. Bunlarla bile bulaşma her halükarda olabilir. Çünkü nereden ne geleceğini kimse bilemiyor. Hijyen çok önemli. Yanımızda hala kolonya ve dezenfekte taşıyoruz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti
19 Aralık 2020 12:54		 Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
19 Aralık 2020 12:25
Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı
19 Aralık 2020 12:22		 Cezaevi önündeki çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı
19 Aralık 2020 10:42
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor
19 Aralık 2020 10:30		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
19 Aralık 2020 10:06
Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor
19 Aralık 2020 09:12		 Filyasyon ekibine pasta börek daveti
19 Aralık 2020 09:11
Boru hatlarına deprem sensörü
19 Aralık 2020 06:50		 Selçuk Bayraktar: Karabağ zaferini şehitlerimiz kazandırdı
19 Aralık 2020 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hasan ali toptaş 4
en güzel yeşil 5
18.12.2020 karagümrük vs galatasaray maçı 7
Görüntülü konuşamayan insan 1
ebubekir sofuoğlu 3
hakkı bulut 1
farelerin cirit atması 1
papaya ve keçi 2
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
18.12.2020 galatasaray'a verilen penaltı 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam