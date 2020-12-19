Filyasyon ekibine pasta börek daveti
Antalya'da 830 sağlık personelinden oluşan 400 filyasyon ekibi, salgının yayılmasını önlemek için, pozitif vakaların kapılarına kadar gidip ilaçlarını teslim ediyor, gece gündüz demeden temaslıların izini sürüyor.
|19 Aralık 2020 09:11
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Bazı pozitif vakaların "Ne zaman gelirsiniz? Pasta ve börek hazırlayacaktım" davetleri ise her ne kadar reddetmek zorunda kalsalar da ekiplerin yüzünü güldürüp motivasyonlarını arttırıyor.
YEMEKLİ KARANTİNA DESTEĞİ
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı 4 mahallenin önde gelenleri karantinadakiler için her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtmaya başladı. 103 aileye yemek dağıttıklarını söyleyen hayırsever Emin Sanpur, "İlkokul, ortaokul öğrencileri de gelerek ceplerindeki 5-10 lira ile destek verdiler" dedi
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