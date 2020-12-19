Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor
Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor.
|19 Aralık 2020 09:12
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da bazı araştırmalarda bu virüsün erkeklerde daha fazla ölüme yol açtığının belirlendiğini söyledi: "Erkek ölümlerinde oran neredeyse yüzde 66 olarak daha fazla. Hem genetik yatkınlık hem de erkeklerde reseptör sayısı daha fazla olur. Ayrıca genellikle toplumda dışarıyla temas kuran kitle erkekler."
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