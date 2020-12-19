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MHP'li vekil: 600 milletvekilinden 390'ı obez

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, obezite istatistiklerine göre 600 milletvekilinin 390'ının obezite ve fazla kiloyla mücadele ettiğini belirterek hazırladıkları spor projesini anlattı.
 19 Aralık 2020 09:17
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MHP'li vekil: 600 milletvekilinden 390'ı obez

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan Sancaklı, obezite ile mücadele projesini şöyle açıkladı:

BU KADAR VAHİM OLDUĞUMUZU BİLMİYORDUM

"Önümde bazı veriler var, bu kadar vahim durumda olduğunu bilmiyordum. Sağlık Bakanlığı'nın obezite raporu. Türkiye nüfusunun yüzde 31.5'u obezite, yüzde 34'ü aşırı kiloyla mücadele ediyor. Türkiye'de aşırı kilo ve obeziteyle mücadele eden vatandaşların sayısı nüfusun yüzde 65'i yani 83 milyonda, 54 milyon kişi. Bu ölçülere bakarsak, 600 milletvekilinin yüzde 65'i, yani 390 kişi obezite ve fazla kiloyla mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göreyse 53 ülkenin içerisinde Türkiye birinci sırada. Avrupa'da zaten birinci sıradayız.

MHP'NİN HAZIRLADIĞI PROJE: Bununla ilgili MHP'nin hazırladığı bir projeyi paylaşacağım. Atatürk 1932'de bu vizyonu ortaya koyduysa biz de hep beraber bunu başarabiliriz. İlköğretim öğrenci sayısı 18 milyon Türkiye'de, üniversite öğrenci sayısı da 8 milyon. Peki, beden eğitimi dersleri ne kadar? İlköğretimden liseye kadar haftada iki ders, 40'ar dakika.

ÇOCUĞUN YETENEĞİNE GÖRE SPOR DALI: Proje şu: İlkokul birinci sınıftan itibaren çocuğun yeteneğine göre bir spor dalı veriyorsunuz; futbol, güreş, basketbol, yüzme, halter neyse. Bir de sanatsal bir şey yüklüyorsunuz. En önemli şey bu ders sayısını artırmamız; hafta içi en az altı saat, altı ders. O branşta spor yapacaklar ve o sanatsal faaliyeti sürdürecekler. Bu çocuk 18 yaşına geldiğinde 12 sene spor ve sanat yapmış olacak. Bir beş sene de üniversite koyduğunuz zaman, 23 yaşına geldiğinde 18 sene spor ve sanat yapmış olacak."
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