1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Üzeyir Akyüz, internetten sipariş ettiği telefonu alınca büyük şok yaşadı. Akyüz'ün 'sıfır' diye sipariş ettiği telefonun ikinci el olduğu, arama ve mesaj kayıtlarında daha önce kullanılan numaraların olduğu görüldü.
 19 Aralık 2020 09:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Üzeyir Akyüz, bir e- ticaret portalından bin 700 lira ödeme yaparak, cep telefonu sipariş etti. Akyüz kargoyla kendisine ulaşan telefonu gördüğünde, büyük şok yaşadı. Akyüz'ün 'sıfır' diye sipariş ettiği telefonun ikinci el olduğu, arama ve mesaj kayıtlarında daha önce kullanılan numaraların olduğu görüldü.

E- ticaret portalının iadeyi kabul ettiğini söyleyen Akyüz hem kandırılmış olmasına hem de güvenlik açısından çıkabilecek olumsuz sonuçlara dikkat çekti. Tanınan e- ticaret portalının böyle bir olumsuzluğa aracılık etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Akyüz, "İstediğim telefonu ararken bu internet portalında olduğunu gördüm. Fiyatı piyasanın çok altında olduğu için şüphelendim, ama yine de sipariş verdim. Telefonu teslim aldığımda herhangi bir olumsuzluğa karşı ambalajı açtığım anları kayıt altına aldım. Telefonu incelediğimde ikinci el olduğunu, daha önce görüşmeler ve mesajlaşmalar yapıldığını gördüm. Bunu görünce telefonun daha önce kullanılmış olduğunu fark ettim. Ambalajın üzerindeki numarayı aradım ama kullanılmıyordu. Hemen ardından e- ticaret sitesinin numarasını aradım. Bana ürünü iade edebileceğimi söylediler, ben de iade edeceğim. Bu telefon belki daha önce yasa dışı bir işte kullanıldı. Güvenlik açısından da sıkıntılı bir durum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
19 Aralık 2020 12:33		 Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
19 Aralık 2020 12:10
8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi
19 Aralık 2020 11:54		 Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
19 Aralık 2020 11:50
Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek
19 Aralık 2020 11:39		 Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz
19 Aralık 2020 10:59
İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası: Takıntılı bir sapık olduğunu anladım
19 Aralık 2020 10:12		 Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıktı. 10 bin TL ceza yedi
19 Aralık 2020 10:10
'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlıkçıyı tehdit edip, tekme- tokat dövdüler
19 Aralık 2020 09:00		 Ege Üniversitesi'ndeki taciz skandalı savcılıkta: Okuldan ümidimizi kestik
19 Aralık 2020 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıkea kupa bardakları 1
youtube'un türkiye'de temsilcilik açması 2
marisa papen 1
İhsan Oktay Anar 4
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 1
thelma ve louise 1
iyi hissettiren şarkılar 5
Büyük Yazar Yaşar Kemal 7
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam