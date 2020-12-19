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Ukraynalı Bakan: Türk SİHA'ları en etkili modern silah

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk İHA'larının etkinliğinin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da bir kez daha görüldüğünü söyledi. Ukrayna ordusunu modern ve etkin silahlarla donatmak için Türk İHA'larına ihtiyaç duyduklarını kaydeden Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok." dedi.
 19 Aralık 2020 10:02
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Ukraynalı Bakan: Türk SİHA'ları en etkili modern silah

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kiev'de temaslarda bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, savunmadaki işbirliğine dikkat çekti. Türk İHA'larının etkinliğinin Suriye, Libya ve Karabağ'da da görüldüğünü belirten Taran, Ukrayna ordusunun bu İHA'lara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ukrayna, korvet ve İHA ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak. Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) alan Ukrayna, bunlara yenilerini ekleyip donanmasını da ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki işbirliklerine yenileri eklendi. Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı. Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini ekleyecek. Ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını da güçlendirecek.

TB2 EN ETKİLİ SİLAH

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk İHA'larının etkinliğinin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da bir kez daha görüldüğünü söyledi. Ukrayna ordusunu modern ve etkin silahlarla donatmak için Türk İHA'larına ihtiyaç duyduklarını kaydeden Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok. Bunu herkes Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda gördü. Modern Türk SİHA'larının kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum, maliyet ve etkinlik açısından oldukça faydalı. Satın almanın yanı sıra Ukrayna'da beraber üretmek ve teknoloji transferi yapmak istiyoruz. Ukrayna, Türk firmalarla kendi teknolojilerini paylaşabilir, bu herkesin faydasına" diye konuştu.

Zelenskiy'denT ürkiye'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ziyaretleri kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla önceki akşam başkent Kiev'e gelen iki bakan, dünkü temasları kapsamında Ukrayna Başbakanı Başbakanı Denis Şmihal tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu ve Akar, daha sonra Ahıska Türkleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Gagavuz soydaşları ile buluşan bakanlar, son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu ve Akar'ı ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için de teşekkür etti.
Yeni Şafak
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