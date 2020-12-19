Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
|19 Aralık 2020 10:06
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Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.
Ayrıca, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Trakya'nın Karadeniz kıyılarında hafif yağmur görülecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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