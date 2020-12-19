Meslek hastalığı ve vazife malullüğü işlemleri nasıl olacak? SGK açıkladı
|19 Aralık 2020 10:08
|+Aa- Yazdır
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.
SGK'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemler konusunda yol haritası belirlendi.
Sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığına yazı gönderen SGK, Bakanlıktan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.
SGK'nin Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Kovid-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir." ifadesine yer verildi.
Yazıda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ye gönderilmesi istendi.
Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği de belirtildi.
Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi." bilgisi paylaşıldı.Bakanlıktan meslek hastalığı ve vazife malullüğü genelgesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Virüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına maaş bağlanacak
18 Aralık 2020 13:36
|Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık
18 Aralık 2020 12:30
|'Kıyı balıkçılarının destekleme ödemeleri bugün yapılacak'
18 Aralık 2020 11:21
|Esnaf emekli olmak istiyor
17 Aralık 2020 06:50
|Kovid-19 meslek hastalığı kabul edilecek
16 Aralık 2020 09:55
|Soylu: POLSAN emekli ikramiyesi 500 bin liraya çıkacak
15 Aralık 2020 11:45
|Sigortasız çalışanların kayıt altına alınması desteği için son 15 gün
15 Aralık 2020 11:40
|Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatacak
14 Aralık 2020 10:15
|Memurların en fazla merak ettikleri emekliliğe ilişkin sorular ve cevapları
14 Aralık 2020 06:44
|AÇSH Bakanlığı tarafından sunulan 43 sosyal yardım ödemelerinin tam listesi
12 Aralık 2020 10:32