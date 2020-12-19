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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması

Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.
 19 Aralık 2020 10:20
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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını güncelledi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni yapılan değişiklikle Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 15.75, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 16.75 oldu.

En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 9, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 10 olmuştu.
Memurlar.Net
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