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Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen aylarda eşini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. M.O.İ., eşinin kendisine koranavirüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.
 19 Aralık 2020 12:10
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Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. F.İ, 4 ay önce "Kediye kıyma verdim diye beni darp etti" iddiasıyla kendisi gibi doktor olan eşi M.O.İ'den şikayetçi olmuş, daha sonra da şikayetinden vazgeçmişti.

Dr. F.İ. görev yaptığı Şanlıurfa'da rahatsızlandıktan sonra eşinin yanına, Samsun'un Bafra ilçesine geldi. F.İ. ve kocası M.O.İ. birlikte koranavirüs testi yaptırdı. Gelen test sonucunda F.İ. pozitif, kocası M.O.İ. ise negatif çıktı. Evde yaşanan tartışma sonucunda Opr. Dr. M.O.İ., eşinin kendisine virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği iddiasıyla karakola giderek ondan şikayetçi oldu.

Opr. Dr. M.O.İ., şunları söyledi:

"Eşim birkaç gündür rahatsızdı. Onunla birlikte koronavirüs testi yaptırdık. Onun testi pozitif, benimki negatif çıktı. Eve geldik, kendisine evde bakıyordum. Bugün saat 13:00 gibi uyandı. Bugün de benim doğum günümdü. Ablam arayarak doğum günümü kutladı. Vay 'Niye seni aradılar. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz?' dedi. Marketten gidip bir şeyler alıp geldim. Aldıklarımı gibi benim kafama fırlattı.

'Sen beni hastaneye mi yatırmaya çalışıyorsun? Benden kurtulmaya mı çalışıyorsun?' diyerek cinnet geçirdi. 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek yüzüme tükürdü. Tükürüğünü eline alıp ağzıma soktu. Birkaç gündür bana zorla virüs bulaştırmaya çalışıyordu. Daha sonra beni darp etti, sağımı solumu ısırdı. Daha önceden de bana iftira atıyordu. Polis çağırıyordu." 'Vicdan azabı çekti, 'Ben yalan ifade verdim' diye'

M.O.İ., şöyle devam etti:

"Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi şu anda evde karantinada, uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim tehlikede. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu, beni darp ediyordu. Gidip 'Beni darp etti' diye şikayet ediyordu. En son beni şikayet ettiğinde kendi özgür ifadesiyle ifadesini geri aldı. Vicdan azabı çekti, 'Ben yalan ifade verdim' diye. Ben de ondan şikayetçi olmadım. Ama artık yani hastalara zarar olur, bana zarar olur diye mecbur ceza almasını istiyorum. Sadece kadınlara değil bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor. Bunun göz ardı edilmemesini istiyorum. Şikayetçiyim ve davamdan dönmeyeceğim."
İhlas Haber Ajansı
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