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Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı

Tapuda beyan edilen en yüksek satış değerinde İstanbul, 142 milyar lirayla ilk sırada bulunurken, Ankara 43 milyar lirayla ikinci, İzmir 32 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı- Ocak-kasım döneminde ülke genelinde satılan 2 milyon 464 bin adet gayrimenkul karşılığında 16,5 milyar liralık harç geliri elde edildi
 19 Aralık 2020 11:15
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Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı

Türkiye genelinde 11 ayda 2 milyon 464 bin gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 456 milyar liralık değer ibraz edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ocak-kasım döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) sayısı 2 milyon 464 bin adede ulaştı.

Söz konusu rakam geçen yılın tamamında 389 milyar 240 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Tapuda, bu satışlarda ibraz edilen değer ise 456 milyar 224 milyon 472 bin lirayla tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.

En yüksek satış rakamı 141 milyar 535 milyon lirayla İstanbul'da görülürken, bu ilde satılan gayrimenkul adedi ise 351 bin 518 olarak gerçekleşti.

İstanbul'u bu alanda 43 milyar 378 milyon liralık değerle Ankara, 31 milyar 794 milyon lirayla İzmir, 17 milyar 789 milyon lirayla Bursa, 17 milyar 715 milyon lirayla Antalya, 12 milyar 536 milyon lirayla Muğla, 12 milyar 278 milyon lirayla Kocaeli takip etti.

Ankara'da 200 bin 311, İzmir'de 134 bin 120, Bursa'da 93 bin 322, Antalya'da 95 bin 875, Muğla'da 41 bin 857, Kocaeli'de 63 bin 465 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

- Tapu harç geliri 16,5 milyar lirayı aştı

Ocak-kasım döneminde 2 milyon 464 bin 161 adet gayrimenkul satılırken, bu rakam geçen yıl boyunca 2 milyon 338 bin 269 olarak gerçekleşmişti. 11 ayda satılan konut sayısı ise 1 milyon 393 bin 335 oldu.

Bu sürede 2,5 milyon adede yakın gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 10 milyon 44 bin işlem gerçekleştirildi.

Gayrimenkul satışından elde edilen harç geliri ise ocak-kasım döneminde 16 milyar 533 milyon 236 bin lira oldu. Tüm işlemlerden elde edilen harç geliri ise 17 milyar 75 milyon lirayı aştı.
Anadolu Ajansı
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