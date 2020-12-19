'2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
|19 Aralık 2020 11:20
|+Aa- Yazdır
- Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) planlamaları doğrultusunda mesleki alan ve atölye öğretmelerinin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim alması sağlandı.
MEB, mesleki eğitimde öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimine yönelik kapsamlı bir eğitim paketi hazırladı. 2020'de bu kapsamda 46 bin 582 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Eğitimler, nisan ayına kadar yüz yüze, Kovid-19 salgını sonrası ise uzaktan eğitim şeklinde yapıldı.
2018'de 2 bin 500, 2019'da ise 18 bin öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Buna göre son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2020'de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250'lik artış sağlandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mesleki eğitimi güçlendirmek için son iki yılda çok önemli adımlar attıklarını ifade etti.
Bu kapsamda, üzerinde durdukları en önemli konulardan bir tanesinin de mesleki alan ve atölye öğretmenlerine sürekli iş başı ve mesleki gelişim eğitim hizmetinin sunulması olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:
"Böylece öğretmenlerimiz, bilgi ve deneyimlerini güncelleyebilmekte ve teknolojideki gelişmeleri ve değişimleri yakından takip edebilmektedir. Bu da mesleki eğitimin kalitesine doğrudan katkı yapmaktadır. Özellikle sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri nedeniyle bu konuda çok önemli mesafe aldık. 2018 yılında iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayımız 2 bin 500 iken 2019 yılında sektörlerden aldığımız desteklerle 18 bine, 2020 yılında ise 46 bin 582'ye çıkartmış bulunuyoruz. Böylece iki yılda mesleki alan ve atölye öğretmelerimizin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim almasını sağlamış olduk. 2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık. Bu sürece büyük destek veren tüm sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca süreci başarılı bir şekilde koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına, 81 il milli eğitim müdürümüze, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB: Her bir dersten sadece bir sınav yapılacak
18 Aralık 2020 15:03
|MEB, 15 ile 50 bin 500 tablet bilgisayar daha gönderdi
17 Aralık 2020 15:59
|Bakan Selçuk: 500 bin tablet Ocak sonuna kadar dağıtılacak
17 Aralık 2020 14:03
|Öğretmenler için dijital okuryazarlık kılavuzu hazırlandı
16 Aralık 2020 11:59
|MEB'den 4'üncü sınıf öğrencilerine 6 dersten kaynak desteği
16 Aralık 2020 10:03
|MEB'den 1709 şube müdürü ataması için açıklama
16 Aralık 2020 00:47
|MEB'den yeni program: Türkçe yabancı dil olarak okutulacak
15 Aralık 2020 18:39
|MEB'den okul öncesinde yüz yüze eğitime dair yeni yazı
15 Aralık 2020 18:23
|MEB: Tam gün hizmet veren tüm anaokulları yarın açılıyor
14 Aralık 2020 22:46
|MEB'den özel eğitim okulu öğretmenlerinin ek ders ücretine dair yazı
14 Aralık 2020 22:45