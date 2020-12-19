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'2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü planlamalar doğrultusunda mesleki alan ve atölye öğretmelerinin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim alması sağlandı- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "İki yılda mesleki alan ve atölye öğretmelerimizin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim almasını sağlamış olduk. 2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık"
 19 Aralık 2020 11:20
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'2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'

- Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) planlamaları doğrultusunda mesleki alan ve atölye öğretmelerinin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim alması sağlandı.

MEB, mesleki eğitimde öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimine yönelik kapsamlı bir eğitim paketi hazırladı. 2020'de bu kapsamda 46 bin 582 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Eğitimler, nisan ayına kadar yüz yüze, Kovid-19 salgını sonrası ise uzaktan eğitim şeklinde yapıldı.

2018'de 2 bin 500, 2019'da ise 18 bin öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Buna göre son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2020'de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250'lik artış sağlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mesleki eğitimi güçlendirmek için son iki yılda çok önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, üzerinde durdukları en önemli konulardan bir tanesinin de mesleki alan ve atölye öğretmenlerine sürekli iş başı ve mesleki gelişim eğitim hizmetinin sunulması olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Böylece öğretmenlerimiz, bilgi ve deneyimlerini güncelleyebilmekte ve teknolojideki gelişmeleri ve değişimleri yakından takip edebilmektedir. Bu da mesleki eğitimin kalitesine doğrudan katkı yapmaktadır. Özellikle sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri nedeniyle bu konuda çok önemli mesafe aldık. 2018 yılında iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayımız 2 bin 500 iken 2019 yılında sektörlerden aldığımız desteklerle 18 bine, 2020 yılında ise 46 bin 582'ye çıkartmış bulunuyoruz. Böylece iki yılda mesleki alan ve atölye öğretmelerimizin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim almasını sağlamış olduk. 2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık. Bu sürece büyük destek veren tüm sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca süreci başarılı bir şekilde koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına, 81 il milli eğitim müdürümüze, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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