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Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
|19 Aralık 2020 11:50
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerindeki 2 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 ton 650 litre kaçak etil alkol, 71 şişe sahte içki, anason yağı, viski aroması, 2 bin 60 kaçak etil alkol etiketi, 2 boş IBC tank, 100 boş bidon ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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