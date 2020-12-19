8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi
|19 Aralık 2020 11:54
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SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere 8 hasta hayatını kaybetti.
Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi.
Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
- "Yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır"
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer cenazelerin ise hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.
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