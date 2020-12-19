1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş

FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına yönelik operasyonda Konya'da gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay, mahrem imam tarafından içine Türk bayrağı konulmuş zarf ile tehdit edildiğini ileri sürdü
 19 Aralık 2020 12:10
+Aa- Yazdır
Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda Konya'da gözaltına alınan itirafçı astsubay, mahrem imam tarafından içine Türk bayrağı konulmuş bir zarf ile tehdit edildiğini öne sürdü.

İzmir merkezli 50 ilde düzenlenen, 278 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanmasının ardından emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren astsubay N.Ü, TSK içerisine yerleşen örgüt mensubu ile onlarla bağlantılı mahrem imamları deşifre eden bilgileri paylaştı.

FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını ve ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını belirten N.Ü, buralarda gizliliğe çok dikkat edildiğini, konuyla ilgili kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarınca sürekli uyarıldıklarını anlattı.

Lise yıllarında örgüt mensuplarıyla sık sık FETÖ'nün hücre evlerinde kamplara katıldığına dikkati çeken N.Ü, "Bu eve girdiğimiz an, abiler bize bazı kurallar olduğunu söyledi. 'Bu eve geldiğinizi kimseye söylemeyeceksiniz. Evde kalanları ve yapılan faaliyetleri kimseye anlatmayacaksınız. Sadece üniversite sınavlarına hazırlandığınızı söyleyeceksiniz. Evde olduğunuz sürece cep telefonlarınızı da kapalı tutacaksınız.' dediler." ifadelerini kullandı.

Hücre evlerinde bir örgüt mensubunun "Askeri okullara dindar ailelerin çocukları gitmeli. Oralar peygamber ocakları. Sizler askeri okullara gitmelisiniz." şeklinde telkinde bulunmasının ardından dini ve milli duygularının da ön plana çıkmasıyla Gaziemir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu örgütün de yardımıyla kazandığına işaret eden N.Ü, bu sırada kendisini mülakata hazırlayan mahrem imamla gizli şekilde buluştuğunu, okulda deşifre olmaması için nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda talimatlar aldığını kaydetti.

Askeri okulda eğitim gördüğü süreçte ara sıra örgüt üyelerince arandığını ve gizli buluşmalar gerçekleştirdiklerini bildiren N.Ü, örgüt üyelerinin telefonlarını açmadığı zaman "Senin için zaman, emek ve para harcıyoruz." şeklinde sitemler işittiğini ifade etti.

N.Ü, 2009 yılında Ankara'da göreve başladıktan sonra görüşmeyi azalttığı mahrem imamların sabit hatlardan gelen telefonlarını açmamaya başladığını öne sürdü.

- "Evleneceğiniz kişiyi biz belirleyeceğiz"

Görüşmek istemediği halde bir örgüt üyesinin kendisiyle bir konuşma yaptığını söyleyen N.Ü, "İbrahim kod isimli mahrem imam bize 'Cemaate borçlusunuz, hizmet etmeye devam edeceksiniz. Maaşınızın bir kısmını himmet olarak bize vereceksiniz, biz de bu parayı hayır işlerinde kullanacağız. Bundan sonra yaşantınıza da daha çok dikkat edeceksiniz. Evleneceğiniz kişiyi biz belirleyeceğiz.' gibi konuşmalar yaptı. Bu konuşmalardan sonra örgüt abileriyle buluşmama ve görüşmeme kararı aldım." beyanında bulundu.

- "Telefonlarını açmadığın arkadaş"

Bu tarihten sonra birkaç yıl sabit hatlardan gelen aramalara cevap vermediğini ve arkadaşlarıyla bekar evinde kalmaya başladığını anlatan N.Ü, bu süreçte arkadaş ortamında tanıştığı biriyle de evlendiğini belirtti.

Konya'da 2012'de göreve başladığını bildiren N.Ü, FETÖ ile bağlantısının zayıf olmasına rağmen takip edildiğini ve tehdit altında olduğunu başına gelen bir olayla şöyle anlattı:

"Bu tarihlerde mahrem abilerle görüşmemeye devam ediyordum. Mahrem abiler, sabit hatlardan arıyorlardı ama onlarla görüşmek istemediğim için telefonlarına cevap vermiyordum. Bu telefonlara cevap vermediğim için 2014 yılında oturduğum evin posta kutusuna bir zarf bıraktılar. Zarfın içinde Türk bayrağı vardı, zarfın üzerinde de 'Telefonlarını açmadığın arkadaş' yazıyordu. Böyle bir tehditle karşı karşıya kaldım."

N.Ü, 2015 yılının son dönemlerinde bazı örgüt üyeleriyle yeniden görüştüğünü ancak 2016'da bağlantısını tamamen kopardığını ileri sürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı
19 Aralık 2020 12:47		 HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda
19 Aralık 2020 12:24
MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
19 Aralık 2020 11:38		 FETÖ'nün GATA yapılanması operasyonunda 8 kişi tutuklandı
18 Aralık 2020 19:33
FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan birine hapis cezası
18 Aralık 2020 17:59		 Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisine adli kontrol
18 Aralık 2020 17:14
Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı
18 Aralık 2020 17:09		 Eski istihbaratçı emniyet müdürlerine 15'er yıl hapis cezası verildi
18 Aralık 2020 13:49
Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
18 Aralık 2020 13:19		 Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
18 Aralık 2020 12:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu12:54 - Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti12:47 - Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı12:45 - İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı12:33 - Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu12:25 - Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak
12:24 - HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda12:23 - TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı12:22 - Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı12:10 - Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti12:10 - Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş12:05 - Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi
11:54 - 8 kişinin öldüğü yoğun bakım ünitesi yangını için 2 savcı görevlendirildi11:50 - Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı11:39 - Polislerden, uyuşturucu paketlerine 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek11:38 - MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'11:20 - '2021 yılında çok daha kapsamlı mesleki gelişim eğitim planlaması yaptık'
11:15 - Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehir tabelalarında yeni dönem, artık o bilgiler yazılmayacak
Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
Bakan Koca: Gaziantep'te vefat sayımız 9 oldu
Doktor çiftin 'korona' tartışması karakolda bitti
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
Bakan Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
Meslek hastalığı sayılmasında illiyet bağı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Space X roketi 1
Arif susam 1
spagetti western 2
idal 1
cemal enginyurt'un demokrat parti'ye geçmesi 7
18.12.2020 karagümrük vs galatasaray maçı 7
bir hemşirenin aşı olduktan sonra bayılması 1
kabak tatlısı 3
milli piyango haramdır 5
ışıklar içinde uyusun 9
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam