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Muhittin Böcek'e 5 metreden fazla yaklaşmak yasak

Makam odasında yapılan görüşmelerde maske ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor. Başkan Böcek'in yanına girecek ziyaretçiler için 10 dakika sınırlaması getirilirken, Özel Kalem'de mevcut maskeler çıkartılıyor, yerine personelin verdiği cerrahi maskeler çift olarak takılıyor. Eller ve telefonlar dezenfekte edildikten sonra başkanlık makamına alınıyor. Ziyaretçiler, Başkan Böcek'e 5 metreden fazla yaklaştırılmıyor.
 19 Aralık 2020 12:25
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, 17 Ağustos'ta corona virüs nedeniyle tedavisine başlandı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk röportajını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdi.

ÇİFT MASKE BELEDİYEDEN

Makam odasında yapılan görüşmelerde maske ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor. Başkan Böcek'in yanına girecek ziyaretçiler için 10 dakika sınırlaması getirilirken, Özel Kalem'de mevcut maskeler çıkartılıyor, yerine personelin verdiği cerrahi maskeler çift olarak takılıyor. Eller ve telefonlar dezenfekte edildikten sonra başkanlık makamına alınıyor. Ziyaretçiler, Başkan Böcek'e 5 metreden fazla yaklaştırılmıyor. 4 kişiden oluşan belediye sağlık ekibi, Böcek'i 24 saat takip ediyor. Oksijen takviyesinden de ayrılan Böcek, günde iki kez toplam 3 saat fizik tedaviye giriyor, diğer zamanlarını ise belediyede geçiriyor.

"HASTANEYE YATIP ÇIKARIM DEDİM"

Başkan Böcek, hastanedeki yoğun bakım sürecini, yokluğunda belediyede ve parti içinde yaşananları anlattı. Virüsü 17 Ağustos'taki Alanya ziyaretinde kaptığının kendisine söylendiğini belirten Başkan Böcek, hastaneye ilk yattığında sürecin bu kadar uzayacağının aklına gelmediğini söyledi. "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. O anlamda hiçbir şey düşünmedim. Tedavi olur çıkarız dedim ama çok zor günler yaşadım. Öncelikle dua edenlerimize, destek olanlara teşekkür ediyorum. Aileme, oğluma teşekkür ediyorum. Gerçekten yeniden doğdum" dedi. "Öleceğinizi düşündüğünüz oldu mu?" şeklindeki soruya "Hiç düşünmedim" cevabını veren Muhittin Böcek, yoğun bakımda ve hastanede geçen sürede en çok oğlu 27 yaşındaki Gökhan Böcek'i ve ailesini düşündüğünü söyledi.

"VİRÜS GENÇ, YAŞLI DİNLEMİYOR"

"Önce oğlum aklıma geldi. Ailem, sevdiklerim aklıma geldi" diyen Böcek, maske takmayan ve uyarılara aldırış etmeyenlere şunları söyledi:

"Sevgili hemşerilerimden bütün vatandaşlarımdan ricam gerçekten kurallara uysunlar. Kimin taşıyıcı olduğunu dahi bilemiyoruz. O yüzden yani mutlaka şurada 3-5 ay sabredelim. Bu hastalık genci, yaşlısı kimseyi dinlemiyor. Aşılar bu ayın sonuna kadar geliyor. Herkes aşısını olacak. Kurallara uyunca bu sağlık sorununu inşallah çözeceğiz. Ülke olarak tabi zor günler geçiriyoruz. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Hastane odasında suni ciğerle yaşadım. Yaşamışım yani çok da hatırlamıyorum. Ama tabi 108 gün çok uzun bir süre. Devlet büyüklerimize, genel başkanımıza, tüm siyasilere, belediye başkanları arkadaşlara, vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Hiç yalnız bırakılmadım. Hep dua ettiler."

"UYANDIRILINCA ÇOK HEYECANLANDIM"

Yoğun bakımda uyutulduğu 64 günü hiç hatırlamadığını kaydeden Başkan Böcek, ilk uyandırıldığında çok heyecanlandığını söyledi. Böcek, "Yani o anlar çok heyecan dolu. Bir anda bakıyorsun, tabi o zamanlar üzerimde boğazımda ciğerle ilgili biraz sıkıntılı anlar vardı. Gözümüzü açtık, Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Tabi ben Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan hanıma ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İŞİME DEVAM EDİYORUM"

Corona virüsle mücadelesi sırasında belediyede ve parti içinde yaşananlara da değinen Böcek, yazdığı mektupta CHP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Şunu samimiyetle söylüyorum. Ben aile terbiyesi ve devlet terbiyesi almış birisi olarak çeyrek asır gibi Antalya'da doğup büyüdüğü yere hizmet eden birisiyim. Ben ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım. Ancak şunu söyleyeyim. Genel Başkanım ziyaretime geldi. Telefonla tekrar görüşüyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ama ben Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağazım, bugün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi. Ben aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum. Yani kimseye kırgın değilim. Ama yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı."

Birkaç gün önce yayımladığı sitem dolu mektubunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün parti yönetimine de ilettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu mektubu her yere gönderdim. 'Hiç canını sıkma' dedi herkes. Zaten ben halkıma söz verdim. Halka hizmet hakka hizmettir. Aynı azim ve kararlılıkla Antalya'da hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"İstifa edip başka partiye geçeceğiniz konuşuluyor. CHP'den istifa edecek misiniz?" sorusuna Böcek, şu yanıtı verdi:

"Hayır. Şu anda hiçbir şekilde. Siyasi anlamda ben parti üstü birisiyim. O yüzden bir sıkıntımız yoktur. Ben zaten biliyorsunuz. Seçimlerde Antalya'da söylemim şuydu; Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan, Atatürk'ün devrimlerine inanan herkesin adayıyım dedim. İttifakın adayıyım. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yoktur. Parti üstü davranıyorum. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Ve bu anlamda gayet işimize devam ediyoruz."

5 METREDEN AZ YAKLAŞMAK YASAK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden 3 Aralık'ta taburcu edilen ve 8 Aralık'ta görevine başlayan Başkan Böcek, yanında 24 saat belediye sağlık ekibinin nöbette olduğunu, doktorlarının sürekli bilgi aldığını, mesai arkadaşlarının da maske ve sosyal mesafeye çok dikkat ettiğini söyledi. "Bütün vatandaşlarımızın da aynı kurallar içerisinde dikkat etmesini rica ediyoruz. Biraz böyle geçsin. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızla kucaklaşacağız" diyen Böcek, makamına ziyarete gelenlerle arasına 5 metre mesafe koydurduğunu kaydetti.

Başkan Böcek, 15 Aralık'ta yayımladığı mektubunda, "Hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim. 18 yıldır çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Bu süreçte 'vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha" diye yazmıştı.
DHA
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