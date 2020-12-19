İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı

- İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil ettiği parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kültür AŞ'ye iade etmesiyle kamu zararının ortadan kalktığının belirlendiği gerekçesiyle konuyla ilgili soruşturmaya gerek görmedi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Belediyenin kurumsal kimliği ve kamu kaynağı kullanılarak bastırılan ve üzerinde Kanal İstanbul Projesi aleyhinde ifadelerin yer aldığı afişlerin ilan panolarına asılması üzerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan araştırma tamamlandı.

Mülkiye müfettişinin Bakanlığa sunduğu araştırma raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ya Kanal Ya İstanbul, Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var, İstanbul'un mu yoksa kurdukları israf düzeni bozulanların mı? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazılı afişlerin, 15 Ağustos 2020'den itibaren 28 ilçede panolara astırıldığı tespitine yer verildi.

Rapordaki tespitlerin arasında yüzde 98 hissesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan Kültür AŞ tarafından bu iş için KDV dahil 149 bin 845 lira 25 kuruş ödeme yapıldığı bilgisi de yer aldı.

- "İdarenin bütünlüğü" ilkesine vurgu

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerini mevzuata uygun kullanmaları gerektiği ve eylemin, Anayasa'nın 123'üncü maddesinde yer alan "idarenin bütünlüğü" ilkesine aykırı olduğu belirtilen raporda, "idari vesayet" yetkisi çerçevesinde, merkezi idarenin bu tür aykırılıkları giderme hak ve yetkisinin bulunduğu ve bu yetki kullanılarak İstanbul Valiliğince afişlerin toplatıldığı kaydedildi.

Raporda, "beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini koruma" görev ve yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı'na siyasi alanı ilgilendiren ve devletin egemenlik yetkisiyle ilgili bir merkezi idare yatırımını belediyenin kurumsal kimliği ve kamu kaynağını kullanarak karalama hakkı vermediği ifade edildi.

"İdarenin bütünlüğü" ilkesine ve mevzuata aykırı biçimde yetki kullanılarak söz konusu afişlerin asılması ve bu iş için kamu kaynaklarından ödeme yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilen raporda, bu eylemin, aynı zamanda kamu zararına yol açtığı bildirildi.

- "Eylem tekrarlanmadı, kamu zararı giderildi"

Afişlerin, asıldıktan kısa bir süre sonra İstanbul Valiliği tarafından toplatılmasıyla hukuka aykırı durumun ortadan kaldırıldığına işaret edilen raporda, ilerleyen süreçte eylemin tekrarlanmaması, araştırma görevi sırasında kesilen iade faturası ile bu iş için yapılan harcamanın Kültür AŞ'ye iade edilmesi ve oluşan kamu zararının giderilmesi gerekçesiyle bu aşamada ön inceleme yapmayı gerektiren konunun ortadan kalktığı kaydedildi.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Onur Kara ve İştirakler Koordinasyon Müdürü Arda Karadağ hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı yönünde kanaatin oluştuğu belirtildi.

Mülkiye müfettişinin söz konusu raporunu değerlendiren İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu, Önbilgin, Kara ve Karadağ hakkındaki ihbar ve şikayetin işleme konulmaması kararını aldı.