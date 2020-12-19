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Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Bir süredir Kovid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun"
 19 Aralık 2020 12:54
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Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, koronadan hayatını kaybetti

Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK ) Başkanı Nurullah Dal, yaşamını yitirdi.

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

NURULLAH DAL KİMDİR?

Nurullah Dal 1966 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini ve ardından da üniversite eğitimini de İstanbul'da tamamladı.

Nurullah Dal, orta okul ve liseyi Vefa Erkek Lisesi'nde, üniversiteyi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

1986 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989 yılında mezun oldu.

1991 yılında Elektronik Sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1991 - 1993 yılları arasında Polonya'da şirket kurarak İthalat İhracat sektöründe çeşitli Türk Firmalarının Temsilcisi olarak görev yaptı.

2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programında öğretim görevlisi olarak 'Okul İşletmeciliği' dersini verdi.

1995 - 2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Ayrıca 2012 yılından itibaren Mydome ve Akdeniz markaları ile Yükseköğrenim yurt işletmeciliği yaptı.

2008 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesidir.

Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığını yürüttü.

2001 - 2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2013 tarihleri arasında Derneğin Genel Sekreterliği'ne getirildi.

2013-2017 yılları arasında ise Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

19 Aralık 2020 tarihinde vefat eden Nurullah Dal, evli ve iki çocuk babasıdır.
Anadolu Ajansı
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