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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Kent genelindeki hastanelerde sahte içkiden 12 kişinin tedavisi sürüyor
|19 Aralık 2020 13:22
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Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Dün sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Mehmet S. yaşam mücadelesini kaybetti.
Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç'nin (51) de hayatını kaybettiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kent genelindeki hastanelerde alkolden zehirlenen 12 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin ardından Tekirdağ'da yakalanan M.H. ile Bursa'da gözaltına alınan B.B. ve M.G. de tutuklanmıştı.
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