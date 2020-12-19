1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 102 bini aştı.
 19 Aralık 2020 13:26
+Aa- Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 102 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 683 bin 306 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 76 milyon 102 bin 716'ya çıkarken, virüs saptanan 53 milyon 361 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 888 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 320 bin 845 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 5 bin 850), Brezilya (7 milyon 163 bin 912), Rusya (2 milyon 819 bin 429), Fransa (2 milyon 442 bin 990), Türkiye (1 milyon 982 bin 90), İngiltere (1 milyon 977 bin 167), İtalya (1 milyon 921 bin 778), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 531 bin 374), Kolombiya (1 milyon 482 bin 72), Almanya (1 milyon 469 bin 991), Meksika (1 milyon 301 bin 546), Polonya (1 milyon 194 bin 110) ve İran (1 milyon 145 bin 651)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (185 bin 687), Hindistan (145 bin 178), Meksika (117 bin 249), İtalya (67 bin 894), İngiltere (66 bin 541), Fransa (60 bin 229), İran (53 bin 273), Rusya (50 bin 347), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 672), Kolombiya (40 bin 19), Peru (36 bin 969), Almanya (26 bin 3), Polonya (25 bin 254), Güney Afrika (24 bin 285), Endonezya (19 bin 659), Belçika (18 bin 455), Türkiye (17 bin 610), Ukrayna (16 bin 469), Şili (16 bin 51), Romanya (14 bin 157), Kanada (14 bin 40), Ekvador (13 bin 942), Irak (12 bin 670) ve Hollanda (10 bin 405)."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
20 Aralık 2020 00:35		 Covid-19 aşısının ilk şişesi ve şırıngası müzeye konuldu
19 Aralık 2020 17:27
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti
19 Aralık 2020 10:07		 Ukraynalı Bakan: Türk SİHA'ları en etkili modern silah
19 Aralık 2020 10:02
FDA, Moderna aşısının kullanımına onay verdi
19 Aralık 2020 07:05		 BM'den çağrı: Türkiye'nin yükünü paylaşın!
18 Aralık 2020 22:32
ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu
18 Aralık 2020 21:33		 Koronaya yakalanan Macron'un katıldığı yemeğe suç duyurusu
18 Aralık 2020 21:16
Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç yeni tedbirler aldı
18 Aralık 2020 20:25		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kompozisyon dersinde hocanın siyasi görüşüne göre yazmak 3
sude 1
Uzun bıçaklar gecesi 1
lafı gediğine koyunca eksiyi yemek 2
şanlıurfa 2
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 1
güneşi hissetmek 1
saray'da müzikli eğlence düzenlenmesi 1
Burada hiç vaka görülmedi 1
burnuma kötü kokular geliyor 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam