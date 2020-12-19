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'Çin ihracat treni Xi'an'a yolculuğunu tamamladı'

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin ihracat treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir"
 19 Aralık 2020 13:45
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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