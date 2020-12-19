Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı
|19 Aralık 2020 13:54
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji donanımları, sağlam altyapısı ve ulaşım imkanlarıyla uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Dağı, pandemi sürecinde güvenli kayak merkezi sertifikasını da alınca yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın dünyada eşi benzeri olmayan özellikleri olduğunu belirtti.
Erciyes Kayak Merkezi'nin 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas'tan güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası aldığını anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Her zaman söylüyorum Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna'dan 200 kişilik kafilemiz geldi. Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonra da her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya'dan charter tarifeli seferler devam edecek."
Ukrayna Havayollarına ait uçakla Erkilet Havalimanı'na inen turist kafilesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerine yerleşti.
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