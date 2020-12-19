1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti.
 19 Aralık 2020 15:48
+Aa- Yazdır
THY, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

Tasarımı ve üretimi THY Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, dahili belleğinde 6 Terabayt (TB) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip. Yerli modem ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine verilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilere en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Karaman, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu bu zor günlerde; kapasitelerinde sağladıkları artışın ve hayata geçirilen inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu kaydederek, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye'nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galleyini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünler, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip. Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirilme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarı ile geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtladı. Ürünler, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından onay aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
20 Aralık 2020 00:46		 'Çin ihracat treni Xi'an'a yolculuğunu tamamladı'
19 Aralık 2020 13:45
Gayrimenkul satışı 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı
19 Aralık 2020 11:15		 Alışveriş poşetlerine şimdilik yeni yılda zam yok
19 Aralık 2020 09:04
Karşılıksız çekler pandemide dip yaptı
19 Aralık 2020 07:55		 Yıl sonu dolar kuru, enflasyon beklenti rakamları güncellendi
18 Aralık 2020 14:42
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında mutabakat
18 Aralık 2020 14:04		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
18 Aralık 2020 12:15
Salgın sonrasında kömür talebinde kısa ömürlü artış bekleniyor
18 Aralık 2020 09:54		 Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
18 Aralık 2020 00:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
youtube'un türkiye'de temsilcilik açması 1
Uzun bıçaklar gecesi 1
yadigar 2
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
bir hemşirenin aşı olduktan sonra bayılması 1
ebubekir sofuoğlu 3
Beyaz balıkçıl 1
başkalarının dediklerinden etkilenmek 2
iyi hissettiren şarkılar 5
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam