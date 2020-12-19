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Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi
Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.
|19 Aralık 2020 14:14
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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