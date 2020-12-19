Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün hizmete açtığmıız kısmın uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların uzunluğu ise 398,4 kilometreyi buldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun etap etap bugüne kadar devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız.

Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti 431 milyon doları buluyor. İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde rahatlama sağlayacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu ile kurulan bağlantılar sayesinde vatandaşlarımız için hızlı ve konforlu ulaşım alternatifleri sunuyoruz.

Üretim ve ticaret gücü ile Türkiye'nin kalbi konumundaki Marmara Bölgemizin geleceğini şekillendirecek bu yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, şeref olmadığına inanıyorum. Bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum.

Kara, hava, demir ve deniz yolları ile ulaşım kalkınmanın temel altyapılarının başında gelir. Türkiye uzun bir süre diğer altyapılar ile birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşamıştır. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu ise ikiye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demir yolarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Demir yolu ağımızı sıfırdan yapmış gibi modernize ettik. Havayolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik.

SİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.

Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz.

İHRACAT TRENİMİZ ÇİN'E ULAŞTI

Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu.

2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAKTIR

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

GAZİANTEP'TE VEFAT EDENLERE BAŞSAĞLIĞI

Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duygularla bir kez açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy - Akyazı kesiminin hayırlı olmasını diliyorum.

68.1 KİLOMETRELİK ETAP

Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak. Açılışı yapılacak bu kesimde toplam 3 bin 18 metre uzunluğunda 3 viyadük, 50 köprü, 20 üstgeçit, 15 altgeçit olmak üzere 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor.

Böylece Kuzey Marmara Otoyolu'nun 389.3 kilometrelik bölümü hizmete açılırken yetkililer, "Şehir içi bağlantıyı içeren son 9 kilometrelik bölümü saymazsak Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanmış oldu" dediler. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye'nin en önemli karayolu yatırımlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun böylece ana gövdesi tamamlanmış olacak. 389.3 kilometrelik bölümün açılışının ardından projede kalan 9.1 kilometre uzunluğundaki kesimin ise 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi öngörülüyor.

Sakarya Nehri üzerinden geçen ve orta açıklığı 110 metre, toplam uzunluğu 260 metre olan dengeli konsol tipi özel yapım bir viyadük bulunuyor. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyolun, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Otoyolun, artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpları azaltılmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımının önlenmesine önemli katkı yapacağı belirtiliyor.