Hasta ve vaka sayısında dikkat çeken düşüş yaşandı
19 Kasım itibariyle hasta ve vaka sayılarında dikkat çeken düşüş yaşandı. Vaka sayısı 22 bin 195'ine, hasta sayısı 4.002'ye düştü.
|19 Aralık 2020 19:27
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Sağlık Bakanlığı 19 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir. ' ifadelerini kullandı.
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