Bakan Soylu'dan Fatih Altaylı'nın skandal sözlerine sert cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. Programın açılışında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kutlama videosu yayınlandı.

Türkiye'nin göçe kaynaklık eden neredeyse tüm coğrafyalara komşu olduğunu hatırlatan Soylu, sınır komşusu olmanın ötesinde, bu bölgelerle yoğun bir tarihi, kültürel ve dini bağ bulunduğunu, ciddi akrabalık ilişkileri olduğunu söyledi.

Soylu, "Bir Fransız'ın askeri mezarlığında bir Halepli Fransız asker yoktur ama bizim Çanakkale şehitliğimizde Şamlı, Halepli evlatlar, aynı siperde şehit düştükleri Anadolu evlatlarıyla koyun koyuna yatar." diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgedeki istikrarsızlığın, bizim için bir güvenlik sorunu olduğu; ülkemizin terörden çektiği acılar; uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıktan uğradığımız zararın büyüklüğü; zaten huzurunuzda izaha muhtaç değildir.

Göç, dünya tarihi boyunca vardır ancak, göç aldığı için batmış, mahvolmuş fakirleşmiş bir ülke örneği dünyada yoktur. Bilakis; bugün ne yazık ki ırkçılığın pençesindeki Avrupa'nın ikinci dünya savaşı sonrasındaki gelişimi, bir kısmı da Türk işçilerinin alın teri olan göçmen iş gücü sayesindedir.

''NE VİCDANLARA SIĞAR NE ÇAĞDAŞ İNSANIN TANIMINA NE DE MEDENİYET KODLARIMIZA''

İnsanlar göçerken, gittikleri yere elbette bazı sorunlar getirebilirler, uyum güçlükleri yaşanabilir, ancak bunu bir felaket gibi göstermek, bunun üzerinden sosyal bir çatışma üretmeye çalışmak veya buna zemin hazırlayan söylemler üretmek, o insanları yaftalamak; içlerinde sanatçı, doktor, işçi, zanaatkar, anne, çocuk, yaşlı olan insanları, sırf ten renginden, sırf milliyetinden ya da sırf lisanından dolayı 'bizi esir almaya gelmiş asker' diye yaftalamak, ne vicdanlara sığar ne çağdaş insanın tanımına sığar ne de medeniyet kodlarımıza sığar.

''FAŞİST VE KİBİRLİ BİR ANLAYIŞ''

Bu, en masum tabiriyle faşişt ve kibirli bir anlayıştır. Dünyayı sadece madde üzerinden tanımlayan ve ona esir olanlar iyilik, merhamet, insanlık ve Allah'ın adaletini hesap edemezler."

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER

Konuşmasında, Türkiye'de bulunan Suriyeliler ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Soylu, bazı çevrelerin bu milletin insanlığını, kültürünü inancını ve değerlerini küçümsemek gibi bir alışkanlığı olduğunu belirttti.

Soylu, "Üzüldüğüm şudur; birileri yaşlandıkça, televizyon kameralarını gördükçe, İstanbul'un cafcaflı hayatının büyüsüne kapıldıkça, gündem olma cazibesine kapıldıkça, annelerinin onlara tembihlerini, söylediklerini ve öğütlediklerini unutuyor." diye konuştu.

18 Aralık'ın 2000 yılından itibaren "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Soylu, BM tarafından atılmış iyi niyetli bu adımın ne yazık ki bugün bir ironinin sembolü haline geldiğini söyledi.

Toplantı, Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında Suriyeliler için, "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Meclis kürsüsünden bağırmakla olmuyor bu işler" ifadelerini kullanmıştı.