Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyarette bulundu.
|19 Aralık 2020 15:20
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyarette bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
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