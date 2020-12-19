BioNtech'in kurucusu iki Türk bilim insanı, Türk basınına konuşamıyor
BioNtech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Uğur Şahin'in ve eşi Özlem Türeci'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarına çıkmadıkları ve Türk gazetecilerle konuşmadıkları belirtiliyor. Bunun nedeninin, aşıyı Türkiye'ye satamayacak olmaları ve bu konuda Türk basını tarafından zorlanmak istememelerinin kaynaklandığı belirtiliyor.
|19 Aralık 2020 15:33
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BioNtech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Uğur Şahin'in ve eşi Özlem Türeci'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarına çıkmadıkları ve Türk gazetecilerle konuşmadıkları belirtiliyor.
Geçen yazdan bu yana Prof. Şahin'le görüşmeye çalıştığını belirten gazeteci Fatih Altaylı da, herhangi bir gerekçe belirmeksizin taleplerine yanıt alamadıklarını belirtti. Altaylı yanıt alamamalarının sebebinin yoğunluktan kaynaklanmadığını, aşıyı Türkiye'ye satamayacak olmalarına ve bu konuda Türk basını tarafından zorlanmak istememelerinin ana sebep olduğunu belirtti.
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