1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yaptığı sırada yakalandığı Kovid-19'u 21 günlük tedavi sonucu yenen Prof. Dr. Karaduman, hastalığın ne kadar korkunç olduğunun farkında olunması gerektiğine işaret etti.
 19 Aralık 2020 15:50
+Aa- Yazdır
'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'

Geçen ay yakalandığı Kovid-19 hastalığını yenerek görevinin başına dönen PAÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simay Karaduman, AA muhabirine, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Salgının görülmeye başladığı mart ayından bu yana hem kendileri hem de hastalar için zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Karaduman, hastanede koruyucu önlemlere dikkat etmesine rağmen virüsün kendisine bulaştığını aktardı.

Semptomların görülmesinin ardından vücudunun birçok bölgesinde ağrı hissettiğini ifade eden Karaduman, "Evde 21 gün kadar tedavi sürecim oldu. Testim pozitif olduğunda ve karantina sürecine girdikten sonra ateşimin yükselmesiyle endişelerim daha da artmaya başladı. Ateş, halsizlik ve yorgunluk çok yaşadım." diye konuştu.

Verilen ilaçları kullanarak iyileştiğini ifade eden Karaduman, "Hastalara bakarken kendimizi korumak için hastanede özel kıyafetler giyiyoruz. O koruyucu elbiseleri giydiğimiz halde bu hastalığa yakalanıyorsak insanların da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaduman, yoğun bakımda yatanların çoğunun solunum sıkıntısı çektiğini, ileri yaştakilerin yanında hiçbir hastalığı bulunmayan gençlerin de makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Genç yaşlı demeden çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

"Mücadeleyi sürdüreceğiz"

Yoğun bakımda görevli Dr. Recep Güner ise Kovid-19 ile mücadeleyi canla başla sürdürdüklerini ifade etti.

Sağlık çalışanları olarak azimli ve dirençli olduklarını belirten Güner, "Bu savaşta toplumumuz da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bize yardımcı olursa çok seviniriz. Biz buradayız. Bu savaşta mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yoğun bakımda hem kendimizi hem de hastaların sağlığını korumak amacıyla koruyucu elbiseler giyiyoruz. Sokakta tedbirlere uymayanlar yoğun bakımdaki şartları görseler, burada 1 saniye bile kalsalar maske mesafe kurallarına uyacaklardır." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
20 Aralık 2020 00:03		 Prof. Dr. Ceran: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı
19 Aralık 2020 23:45
'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir'
19 Aralık 2020 21:48		 Hasta ve vaka sayısında dikkat çeken düşüş yaşandı
19 Aralık 2020 19:27
Doç. Dr. Topçu: Okul çağı aşıları ihmal edilmemeli
19 Aralık 2020 16:31		 3 sağlık çalışanı daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
17 Aralık 2020 23:48
Prof. Dr. Canatan'dan koronavirüse 'ahtapot' benzetmesi
17 Aralık 2020 22:05		 Prof. Dr. Tevfik Özlü: Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek
17 Aralık 2020 21:57
Ağır hasta sayısı uzun bir aradan sonra düştü
17 Aralık 2020 19:03		 Kovid-19 pandemisinde yeni umut: Aşılar
16 Aralık 2020 20:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burada hiç vaka görülmedi 1
gülümsemek 1
kabak tatlısı 3
farelerin cirit atması 1
yadigar 2
ebubekir sofuoğlu 3
galiz 1
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 1
En sinir bozucu şey 2
tutunamayanlar 3
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam