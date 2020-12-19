Yılbaşı menüsü 'paket servisle' sofralara gelecek

Başlangıç, meze, ara sıcak, hindi dolması ve tatlı gibi seçeneklerle kişi sayısına göre oluşturulan yılbaşı sofrası menüleri için sipariş almaya devam eden restoranlar, sorun yaşamamak için hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Ramazan Başan, AA muhabirine, gastronomi sektörünün önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Başan, yaşanan zorlu dönemin biteceğini belirterek, "Yeni bir yıl geliyor. Bu yeni yılda eminim ki aşının bulunmasıyla Kovid-19 süreci biraz daha azalacak ve gastronomi sektörünün kendine geleceğini, yaralarını saracağını düşünüyorum." dedi.

Önceki yıllarda yılbaşı günü restoran ve otellere rağbet olduğunu anımsatan Başan, şöyle konuştu:

"Şimdi herkes 3-4 günlük bir kapanma sürecine geçecek. Evlerinde istirahat edecekler. Bu dönemde evde istirahat eden kişiler ne yapmalı? Tabi ki dışarıdan paket servisle gastronomi sektörünün çok değerli ürünlerini alabilirler. Sektörün çalışanları evdekiler için çok özel önlemler aldılar. Türk mutfağının çok önemli değer ve mezelerini paket yaptılar ve adreslere gönderebiliyorlar. Türk mutfağının yaprak sarmaları, Balkan mutfağının çok değerli yemekleri paketlenip adreslerine gönderilebilir halde."

"Yeni yıl yemek listesi hazırladık"

Yılbaşı menüsü hazırlayan bir restoranın sahibi şef Emir Topuk da bir şekilde lokantaların mutfaklarının açık olması ve çalışması gerektiğini vurguladı.

Yeni yılın işletmeler için fırsat olduğuna işaret eden Topuk, şöyle devam etti:

"Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Lokantamızın mutfağını kapatmadık ve 31 Aralık gününü, yılbaşını bir fırsat olarak değerlendirmek istedik. Evlere servis edeceğimiz yeni yıl yemek listesi oluşturduk. Bu yemek listesinde hem Anadolu'nun eski unutulmuş lezzetleri hem de bir yeni yıl sofrasına yakışacak şekilde güzel sunumlarda olan lezzetler hazırladık. Bu yemekleri hem tencere, tepsi ve güveçlerde servis ediyoruz hem de Türkiye'nin büyük 4 iline birden sıcak teslim ediyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa için hazırlamış olduğumuz bu yemek listesini evlerde kutlanan yeni yıl sofralarına misafir olmak amacıyla hazırladık. Bu yönde de sipariş kabulümüz devam ediyor."

Yılbaşı menülerinin zengin içeriğe sahip olduğunu anlatan Topuk, "Yeni yıl sofrasını sofra yapan aslında bütün hindi dolmasıdır. Dolmalar Anadolu mutfağında çok zengin çeşitliliğe sahiptir. Menümüzde 7 çeşit başlangıç, 4 çeşit ara sıcak, ana yemek olarak Bursa kestanesiyle hazırlanmış hindi dolması, tatlı olarak da balkabağında süt helvası var." ifadesini kullandı.

Topuk, tüm yemekleri servis edebileceklerini ifade ederek, "Bir aile kaç kişilikse o kadar servis ediyoruz. Fiyat seçenekleri ise kişi sayısına göre değişim gösteriyor. Bursa ile diğer iller arasında fiyat farkı var. Çünkü biz güvenli gıda taşımacılığı ile yemekleri diğer illere sıcak teslim ediyoruz. Bursa içinde 4 kişilik bir ailenin yeni yıl sofrasını 300-350 liraya kurabiliyoruz. Diğer illerde ise 500-550 liraya kurabiliyoruz." diye konuştu.

Sipariş kabulünü 27 Aralık'a kadar yapacaklarına değinen Topuk, 31 Aralık günü 60 personel ve 30 araç ile 4 ilde 200 adrese pişirdikleri yemekleri taşıyacaklarını kaydetti.