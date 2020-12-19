Türkiye'de üretilen Libro 'CE' işaretini kazandı

Beyin damar anevrizmaları tedavisi için geliştirilen yeni tıbbi cihaz Libro Embolizasyon Ajanı, "CE" sertifikasyonu kazanarak Avrupa ülkeleri ve "CE" işareti akreditasyonunu kabul eden tüm ülkelerde kullanılmaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RD GLOBAL & INVAMED geliştirdiği cihaz "CE" sertifikasyonuna sahip oldu. Cihaz bu sayede Avrupa ülkeleri ve "CE" işareti akreditasyonunu kabul eden tüm ülkelerde kullanılabilecek.

Beyin damarları ve perferik damar anevrizmalarında, damar malformasyon tedavisinde kullanılan bu Non Adhezif embolizasyon ajan (Etilen vinil Alkol) gösterdiği başarılı sonuçlar ve modern tıpta son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte popülerlik kazanan bir tedavi metodu olarak biliniyor.

Ölüm ve felçlere yol açan beyin damarlarında anevrizmalar, beyin damarlarında oluşan baloncuk şeklindeki şişlikler olarak tanımlanıyor. Belli bir büyüklüğe gelince patlayıp beyin kanamasına ve felce yol açıyor. Dünya çapında her sene yaklaşık 500 bin kişinin beyin damarları bu nedenle kanıyor.

Geliştirilen Cihaz, yüzde 6, 6.5 ve 8 gibi farklı yoğunluklarla sunulan, anormalleşmiş bozuk damar yapılarına uygulanarak, EVOH kopolimerinin ve süspansiyon halindeki tantalın in situ olarak çökelmesini sağlıyor.

Damarda gözlenen yapısal bozuklukların süngerimsi koherent bir embolüs halini almasını sağlayarak tedaviyi gerçekleştiriyor.

İçerdiği, DMSO (dimetil sülfoksit) içinde çözülmüş saydam EVOH (etilen vinil alkol) kopolimeri ve mikronize tantal ile kana ve interstisyel sıvılara dağılarak embolizasyon işlemini gerçekleştirir. Yine bir yüksek teknoloji ürünü olan mikrokateterler vasıtası ile beyin damarlarına ve periferik damarlara invaziv olarak uygulanabiliyor.