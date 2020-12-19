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Vatandaş sorunlarının çözümünü 'Açık Kapı'da buldu

Valilik ve kaymakamlıklarda kurulan Açık Kapı birimleri, 3 yılda vatandaşın yaklaşık 5 milyon sorun ve talebinden tamamına yakınını çözüme kavuşturdu.
 19 Aralık 2020 16:24
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Vatandaş sorunlarının çözümünü 'Açık Kapı'da buldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017'nin aralık ayında kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşa hizmete devam ediyor. Yaklaşık 1000 personel ile 81 il valiliği, 221 kaymakamlık olmak üzere, 302 noktada hizmet veren Açık Kapı birimlerinin, vatandaşlar tarafından bilinirliği de artıyor.

Açık Kapı birimlerine bugüne kadar yapılan 4 milyon 830 binin üzerindeki başvurudan yüzde 99'una geri dönüş yapıldı.

Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, talep ve ihbarlarıyla ilgili başvurabildiği Açık Kapı birimleri, gelen talepleri hassasiyetle takip ediyor, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor. Bu sayede, vatandaşın farklı kamu kurumlarına ulaşmadaki zaman kaybı ve kamu kurumlarındaki yoğunluk azalırken çözüm üretme süreleri de kısalıyor.

Kimlik mağduriyeti açık kapıyla son buldu

Vatandaşla doğrudan temas kurulan Açık Kapı birimlerinde ilginç hikayelere de rastlanıyor.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki kanser hastası N.E. kimliğini kaybettikten bir süre sonra evine gelen haciz ihbarlarıyla sarsıldı. Dolandırıcılar tarafından Kocaeli'nde adına açılan şirketler sebebiyle büyük mağduriyet yaşayan hatta kanser ilaçlarını alamayan ve engelli maaşı bağlatamayan N.E'nin sorunu, Eskişehir ve Kocaeli Açık Kapı birimlerinin koordinasyonu ve ısrarlı takibiyle çözüldü.

Engelli maaşı bağlanan N.E, haciz korkusundan kurtulduğu gibi ilaçlarını da rahatlıkla almaya başladı.

Uyuşturucu madde bağımlılığından kurtuldu

Muş'ta ikamet eden C.K, İstanbul Valiliği Açık Kapı birimine yaptığı başvuruda, yaklaşık bir yıldır uyuşturucu madde kullandığını anlatıp "Beni bu illetten kurtarın" diyerek yardım istedi.

İstanbul Valiliğinin bizzat takibi ve ilgili kurumları koordine etmesiyle 3 aylık bir çalışma sonucu C.K, iyileşerek bağımlılıktan kurtuldu ve Muş'a geri döndü. C.K, üniversiteyi bitirip, KPSS'den 79 puan aldı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesinde de görev başında

Eskişehir'de evli olduğu eşinden şiddet gören bir kadın, Açık Kapı birimine başvurarak yardım talep etti. Bunun üzerine kadına barodan avukat sağlanırken, şiddet uygulayan eşine ise uzaklaştırma kararı alındı.

Aynı zamanda şiddet mağduru kadına valilik imkanlarıyla gerekli maddi yardım da yapıldı.

Teşkilatlanması ve personel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde takip edilen Açık Kapı birimlerinin sayılarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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