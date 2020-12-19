Profesör hakkındaki 'taciz' iddiası yargıya taşındı
|19 Aralık 2020 17:09
|+Aa- Yazdır
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında geçen yıl aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayet etti. Z.E.B., hakkında başlatılan idari soruşturma sürerken öğrenciler, geçen hafta savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" iddiasında bulundu.
Bir başka öğrenci ise hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" şeklinde fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti.
Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.Ege Üniversitesi'ndeki taciz skandalı savcılıkta: Okuldan ümidimizi kestik
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pandemi siber korsanlığı artırdı
20 Aralık 2020 07:41
|CHP'li belediye bataklık olmuş
20 Aralık 2020 07:23
|Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması
20 Aralık 2020 06:44
|Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı
20 Aralık 2020 06:15
|3 bin 500 yıllık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi
19 Aralık 2020 23:14
|Mersin'de polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
19 Aralık 2020 22:30
|İzmir'de bir terzinin yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı iddiası
19 Aralık 2020 22:14
|Cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
19 Aralık 2020 20:22
|8'inci kattan atlayan avukat yaşamını yitirdi
19 Aralık 2020 19:51
|Ünlü senarist arkadaşının evinde ölü bulundu
19 Aralık 2020 19:06