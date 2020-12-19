1 milyon doları çalan hırsız 13 yıllık iş yeri çalışanı çıktı
|19 Aralık 2020 17:26
|+Aa- Yazdır
Fatih'te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişi olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Beyazıt Mahallesi'nde İ.C. ve ortaklarına ait bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, paranın döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C. tarafından çalındığı tespit edildi.
Bu kapsamda, Mehmet C. ile olaya karıştıkları belirlenen Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B. ve Mehmet Baran B. gözaltına alındı.
- 541 bin dolar harcadılar
Şüpheli Mehmet C. emniyetteki ifadesinde, parayı çalmasının ardından taksi şoförü Serkan K.'yi aradığını ve kendisini Silivri'yi bırakmasını istediğini, bu sırada 100 bin doları Serkan K.'ye verdiğini, Sezai Ö. ile 255 bin dolara villa ve 63 bin dolara arsa satın aldıklarını anlattı.
Mehmet C. 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını, 50 bin doları da kendisini savunması için avukata verdiğini kaydetti.
Toplamda 541 bin dolar harcayan Mehmet C., Serkan K. ve Sezai Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pandemi siber korsanlığı artırdı
20 Aralık 2020 07:41
|CHP'li belediye bataklık olmuş
20 Aralık 2020 07:23
|Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması
20 Aralık 2020 06:44
|Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı
20 Aralık 2020 06:15
|3 bin 500 yıllık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi
19 Aralık 2020 23:14
|Mersin'de polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
19 Aralık 2020 22:30
|İzmir'de bir terzinin yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı iddiası
19 Aralık 2020 22:14
|Cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
19 Aralık 2020 20:22
|8'inci kattan atlayan avukat yaşamını yitirdi
19 Aralık 2020 19:51
|Ünlü senarist arkadaşının evinde ölü bulundu
19 Aralık 2020 19:06