Covid-19 aşısının ilk şişesi ve şırıngası müzeye konuldu
|19 Aralık 2020 17:27
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Koronavirüs aşısını ilk uygulayan ülke İngiltere'de, Coventry Üniversite Hastanesi'nde 8 Aralık 2020 Salı günü sabah saat 6.45'te, Pfizer BioNTech Covid-19 aşısı dünyada ilk kez uygulanarak tarihte yerine aldı. Covid-19 aşısını ilk olan kişi Margaret Keenan'a (90) uygulanan aşının şişesi ve şırıngası, Londra'da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi'ne konuldu.
ŞİŞENİN VE ŞIRINGANIN TARİHİ DURUMU ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ
Müzeden yapılan açıklamada "Bu küçük ama önemli nesneyi koruyarak, gelecek nesillerle paylaşılacak ilk COVID-19 aşılamasının tarihi durumunu ölümsüzleştiriyoruz. 2021'in başlarında, şişe, tıp tarihine adanmış en büyük galeride sergilenecek" ifadeleri kullanıldı.
BU NESNELER NADİREN SAKLANIR
Bilim ve Sanayi Müzesi yaptığı açıklamada, geçmişte salgınla ilgili nesnelerin elde edilmesinin zor olduğunu ifade ederek "Bu eşyalar, geçici nitelikleri nedeniyle yok edildikleri için (patojenler veya vücut sıvılarıyla temas nedeniyle) veya belki de bu travmatik olayları yaşayan insanların unutmaya istekli olması nedeniyle nadiren hayatta kalır" dedi.
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